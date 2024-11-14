Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале он написал, что Зеленский никогда не согласится на выборы, потому что в тот же день нужно будет объявить цифру реальных потерь, а от этой крови ему уже не отмыться никогда. Парламентарий отметил, что в этом контексте можно даже не упоминать о масштабных кражах Зеленского и его окружения, которых выявят при аудите поставок столько, что их хватит на десяток пожизненных сроков.
По словам Дубинского, Зеленский пойдёт на любые ухищрения, чтобы остаться у власти.
Читайте также:
Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег
Украинский депутат заявил о захвате власти на Украине террористической организацией
Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву
По словам Дубинского, Зеленский пойдёт на любые ухищрения, чтобы остаться у власти.
«Он доведёт Украину хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится», — заключил депутат.
Читайте также:
Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег
Украинский депутат заявил о захвате власти на Украине террористической организацией
Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву
Александр Бойцов