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Дубинский: Зеленский вместо выборов доведёт Украину до гражданской войны

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале он написал, что Зеленский никогда не согласится на выборы, потому что в тот же день нужно будет объявить цифру реальных потерь, а от этой крови ему уже не отмыться никогда. Парламентарий отметил, что в этом контексте можно даже не упоминать о масштабных кражах Зеленского и его окружения, которых выявят при аудите поставок столько, что их хватит на десяток пожизненных сроков.

По словам Дубинского, Зеленский пойдёт на любые ухищрения, чтобы остаться у власти.



«Он доведёт Украину хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится», — заключил депутат.

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#выборы
#депутат
#зеленский
Путин поднял единовременную выплату бойцам СВО, получившим инвалидность
14 ноября 2024, 13:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Исходя из документа, военнослужащие, которые получили инвалидность будут получать четыре миллиона рублей. Данная сума будет включать в себя назначаемую при получении ранения или травмы выплату.

Указ президента Российской Федерации вступит в силу с 14 ноября 2024 года, он также имеет обратное действие. В подобном случае фонд «Защитники Отечества» выплатит недостающую сумму.

Ранее глава российского государства подписал указ, согласно которому будут пересмотрены выплаты военнослужащим при получении ранения. Теперь размер выплаты будет дифференцироваться в зависимости от степени увечий. Сумму единовременной выплаты (до трёх миллионов рублей) будут определять, учитывая степень тяжести полученного ранения, контузии либо травмы.

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История героизма: Боец ВС РФ отрезал себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови
Боец из Якутии отрезал себе ногу, чтобы выжить после ранения
14 ноября 2024, 13:07

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Боец из Горного района Якутии вынужден был отрезать себе ногу после ранения, чтобы не умереть от заражения крови. Историю военного рассказали обозреватели Telegram-канала «Злой журналист».
«Раненый боец из Якутии 17 дней пробыл в окопе и был вынужден отрезать себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови», — говорится в сообщении.

По данным канала, 38-летний российский боец вколол себе последнюю ампулу обезболивающего, после чего отрезал загноившуюся ногу ножом.

В настоящее время он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает.

Ранее разведчик-сапёр Вооружённых сил РФ Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт, захваченный российскими штурмовиками. Солдата бомбили, обстреливали, но он сумел продержаться, и даже предлагал противнику сдаться.

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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских аэродромов
14 ноября 2024, 12:54

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские военные нанесли серию ударов по украинским аэродромам. Кроме того, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, работающие на оборонную промышленность.
Об этом сообщили в персс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что удары производились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооружённых сил РФ.

Помимо аэродромной инфраструктуры и объектов энергетики, работающих на предприятия военно-промышленного комплекса, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Силы противовоздушной обороны сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 78 БПЛА ВСУ самолётного типа.

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#рф
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Женщина погибла от удара БПЛА ВСУ по машине
В ЛНР женщина погибла от удара БПЛА ВСУ по дороге между Новодружеском и Приволье
14 ноября 2024, 12:51

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Привольем в Луганской народной республике произошел трагический инцидент — погибла женщина, а мужчина получил ранения и был госпитализирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой правительство ЛНР.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что на Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Пушилин: Киев оставляют свою агентуру на освобождённых от ВСУ территориях ДНР
14 ноября 2024, 12:32

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Украинские спецслужбы оставляют на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики представителей своей агентурной сети. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире телеканала «Соловьёв LIVE» он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ), другие украинские спецслужбы стараются оставить на освобождаемых российскими войсками территориях своих агентов и шпионов, и это обязательно нужно учитывать, имея ввиду всевозможные диверсии и провокации.

Пушилин подчеркнул, что сотрудники регионального управления ФСБ очень чётко отрабатывают свой функционал. В результате их работы уже выявлены ряд фактов, свидетельствующих о присутствии на освобождённых территориях агентуры противника, представители которой пытаются устраивать разного рода провокации.

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#днр
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Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске
14 ноября 2024, 12:28

Фото: iStock/Zeferli

Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне армия России начала штурм Купянска в Харьковской области.

По данным издания, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.

Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов. Как следствие, все они были ликвидированы. А российским бойцам удалось закрепиться в городе.

Кроме того, Shot напомнил о полном освобождении Синьковки и зачисте отНаселенный пункт Синьковка полностью освобожден от ВСУ и находится под контролем российской армии. Идет зачистка территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.

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#вс рф
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Чиновники «вернулись в мирную жизнь» после вступления в добровольческий отряд СВО
14 ноября 2024, 12:15

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Белгородские чиновники, которые вступили в добровольческий отряд СВО «вернулись в мирную жизнь», информирует глава региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В публикации в социальной сети Вячеслав Гладков говорит о главе Губкинского округа Михаиле Лобазнове, который подписал контракт в начале октября 2024 года, и о руководителе Красногвардейского района Галине Руденко — она вступила в отряд теробороны в том же месяце.

Чиновники вернулись в рамках ротации, сообщает губернатор Белгородской области. Гладков выразил благодарность Министерству обороны Российской Федерации за такое решение. Он также отметил, что приобретённый Лобазновым и Руденко опыт будет полезен при исполнении ими должностных обязанностей.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на специальную военную операцию.

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#чиновники
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#сво
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Российская армия освободила село Вознесенка в ДНР
14 ноября 2024, 12:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила от ВСУ село Вознесенка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее было официально подтверждено освобождение села Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Наступление на южно-донецком фронте направлено на окружение Великой Новосёлки. Есть предположение, что после захвата этого города дальнейшее движение может быть направлено к западной части Покровска, что также может привести к окружению.

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#рф
#движение
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В Курской области удалось найти 1 200 человек, считавшихся пропавшими без вести
14 ноября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/chameleonseye

В Курской области удалось найти 1 200 человек, которые ранее считались пропавшими. Среди них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
Об этом сообщил Российский Красный Крест в своём официальном телеграм-канале. Сотрудники организации сумели установить судьбу, разыскать и восстановить семейные и родственные связи всех этих людей, считавшихся пропавшими в результате чрезвычайной ситуации в Курской области.

В РКК рассказали, что всего было принято более шести тысяч обращений граждан о розыске лиц, с которыми была утеряна связь. В организации уточнили, что одного человека могут разыскивать несколько родственников, друзей или знакомых. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Кроме того, на горячую линию РКК поступило почти девять тысяч звонков, совершённых для оказания психологической помощи или уточнения информации по ранее поданным обращениям.

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#сотрудники
#курская область
#обращения
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