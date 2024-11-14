Владимир Зеленский
Владимир Зеленский смог украсть больше всех остальных украинских президентов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, покинувший страну.
Он рассказал, что с каждой госструктуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов.
По его оценке, только с Одесской области ежемесячно собирается 10—15 млн долларов, при этом доход с ТЦК по Украине составляет 2—4 млрд долларов в год.
Дмитрук подчеркнул, что эти огромные деньги заработаны на войне и жизнях украинцев.
Он также заявил, что группировка Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине.
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«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — отметил Дмитрук в беседе с RT.
По его оценке, только с Одесской области ежемесячно собирается 10—15 млн долларов, при этом доход с ТЦК по Украине составляет 2—4 млрд долларов в год.
Дмитрук подчеркнул, что эти огромные деньги заработаны на войне и жизнях украинцев.
Он также заявил, что группировка Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине.
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Элина Позднякова