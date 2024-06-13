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Председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил о низком уровне ожидаемого саммита по Украине.
Он отметил, что это мероприятие становится посмешищем, потому многие лидеры стран не хотят принимать в нём участия.
В то же время даже в рядах министров и чиновников Украины не все считают себя истинными украинцами. Так, пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван раскрыл истинные взгляды отчима.
Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил о том, что конференцию в Швейцарии по теме украинского конфликта, где представлена только одна сторона, нельзя назвать мирной, а без России её проведение лишено всякого смысла.
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«Те несколько президентов, которые согласились приехать, это прибалтийские страны и иже с ними — это не уровень. Отправка непрофильных чиновников показывает отношение стран к этому мероприятию, это о многом говорит. Я прогнозирую, что саммит ждёт полный провал. Никакого полезного итогового документа не выйдет, и никакого продолжения он не будет иметь», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» Коваленко.
В то же время даже в рядах министров и чиновников Украины не все считают себя истинными украинцами. Так, пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван раскрыл истинные взгляды отчима.
«Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал», — рассказал в беседе с RT Иван.
Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил о том, что конференцию в Швейцарии по теме украинского конфликта, где представлена только одна сторона, нельзя назвать мирной, а без России её проведение лишено всякого смысла.
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Мелисса Тимофеева