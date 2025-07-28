Политолог Кравченко указал на усиление тенденции к милитаризации США

28 июля 2025, 16:22

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США вряд ли будут сокращать своё военное присутствие в Европе. В последнее время в стране, наоборот, усилилась тенденция к милитаризации, заявил политолог-американист, советник директора РИСИ Илья Кравченко.





Политолог напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно ранее заявлял, что намерен сократить военное присутствие в Евросоюзе и не заинтересован в наращивании вооружённых сил. Однако, по мнению Кравченко, в действительности всё происходит иначе.





«Военный бюджет (США – прим. ред.) на следующий год, ситуация с Ираном, все эти действия Белого дома демонстрируют обратную тенденцию – к усилению милитаризации», – отметил американист в беседе с «Известиями».