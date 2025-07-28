Политолог Кравченко указал на усиление тенденции к милитаризации США
США вряд ли будут сокращать своё военное присутствие в Европе. В последнее время в стране, наоборот, усилилась тенденция к милитаризации, заявил политолог-американист, советник директора РИСИ Илья Кравченко.
Политолог напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно ранее заявлял, что намерен сократить военное присутствие в Евросоюзе и не заинтересован в наращивании вооружённых сил. Однако, по мнению Кравченко, в действительности всё происходит иначе.
«Военный бюджет (США – прим. ред.) на следующий год, ситуация с Ираном, все эти действия Белого дома демонстрируют обратную тенденцию – к усилению милитаризации», – отметил американист в беседе с «Известиями».Эксперт подчеркнул, что Штаты могут вести речь не о сокращении своего военного присутствия в Европе, а о корректировке и возможной переброске сил. Это прежде всего коснётся Германии и Италии. Вероятно, войска могут быть сняты со стран Западной Европы в пользу Восточной.
Трамп, по мнению Кравченко, рассчитывает на то, чтобы Европа больше платила за помощь Вашингтону, нежели сама развивала свою систему безопасности.
В заключение политолог добавил, что Трамп ещё во время своего первого срока последовательно продвигал планы по увеличению расходов на оборону у европейских стран НАТО. Сейчас он продолжает эту линию.