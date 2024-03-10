Политолог Купчан назвал причину, по которой НАТО не отправит войска на Украину

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Североатлантический альянс не решится направить свои войска на Украину. Слишком высок риск полномасштабного военного столкновения с Россией.
Такое мнение высказал сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что страны Североатлантического альянса с самого начала украинского конфликта проявляли разумную осторожность, чтобы избежать эскалации и прямого столкновения НАТО и России.
Политолог именно поэтому считает маловероятным непосредственное вмешательство блока в военные действия, как и то, что немецкие, польские или французские войска будут отправлены на Украину. Также он добавил, что слова французского президента Макрона о вводе иностранного контингента в зону конфликта не стоит воспринимать всерьёз.
Кроме того, по мнению Купчана, никакое западное вооружение, включая ракеты Taurus, а также танки Abrams и Leopard, не помогут Украине вытеснить российские войска.
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Политолог именно поэтому считает маловероятным непосредственное вмешательство блока в военные действия, как и то, что немецкие, польские или французские войска будут отправлены на Украину. Также он добавил, что слова французского президента Макрона о вводе иностранного контингента в зону конфликта не стоит воспринимать всерьёз.
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Александр Бойцов