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Политолог Купчан назвал причину, по которой НАТО не отправит войска на Украину

Berliner Zeitung: НАТО не отправит войска на Украину из-за риска войны с Россией
10 марта 2024, 12:04
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Североатлантический альянс не решится направить свои войска на Украину. Слишком высок риск полномасштабного военного столкновения с Россией.
Такое мнение высказал сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что страны Североатлантического альянса с самого начала украинского конфликта проявляли разумную осторожность, чтобы избежать эскалации и прямого столкновения НАТО и России.

Политолог именно поэтому считает маловероятным непосредственное вмешательство блока в военные действия, как и то, что немецкие, польские или французские войска будут отправлены на Украину. Также он добавил, что слова французского президента Макрона о вводе иностранного контингента в зону конфликта не стоит воспринимать всерьёз.


Кроме того, по мнению Купчана, никакое западное вооружение, включая ракеты Taurus, а также танки Abrams и Leopard, не помогут Украине вытеснить российские войска.

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#украина
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«Кровавый позор». Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Украине
Мария Захарова: Байден невольно признал кровавый позор США на Украине
10 марта 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден в интервью перепутал Ирак и Афганистан с Украиной, заявив, что Штатам «не стоило туда лезть». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это было непросто оговоркой, а подсознательным признанием того, что для всех очевидно — кровавого позора Вашингтона на Украине.
В своём телеграм-канале спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала слова американского президента о серьёзной ошибке, допущенной его страной. По обыкновению всё перепутав, Байден заявил, что Америке не следовало лезть на Украину во время охоты за главарём международной террористической группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном.

Российский дипломат считает, что это была вовсе не обычная для американского президента оговорка. Просто Байден не смог удержать в себе то, что просится наружу и уже давно стало для всех очевидным. США кроваво опозорились с украинским проектом, написала Мария Захарова.

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На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании
10 марта 2024, 12:01

Оформление документов для назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началось. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада».
О том, что Залужный займет должность посла впервые сообщили в украинском дипломатическом ведомстве в четверг.

Соответствующие кадровые перестановки были одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ряд западных СМИ прежде связывал отставку Залужного с его конфликтом с Зеленским. В одном из интервью, главком ВСУ заявил, что ситуация на линии фронта складывается тупиковая для украинской армии, с чем президент Украины не согласился.

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#великобритания
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Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины
10 марта 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Папа римский Франциск, говоря накануне о «белом флаге для Украины», имел ввиду перемирие, а не капитуляцию Киева. Об этом заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Комментируя выступление понтифика, в котором он назвал Украину «терпящей поражение», сотрудник пресс-службы руководящего центра Римско-католической церкви поспешил объяснить, что Папа римский ни в коем случае не призывал Киев сдаться. Он сослался на слова понтифика, сказанные о другом конфликте, о том, что «переговоры никогда не являются капитуляцией», передаёт издание Vatican News.

Папа использовал образ белого флага как призыв к прекращению огня, перемирие, которое может быть достигнуто благодаря смелости переговоров, уточнил официальный представитель Ватикана. Бруни также подчеркнул, что глава Римско-католической церкви привержен идее поиска мира дипломатическими средствами.

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В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A
Stratolaunch LLC: гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A прошел испытания
10 марта 2024, 11:39

Фото: iStock/Mr_Bendoen

Компания Stratolaunch LLC объявила об успешном проведении первого управляемого полета гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1) в рамках программы ВМС США по разработке гиперзвуковых полетов.
В ходе испытаний TA-1 продемонстрировал безопасный спуск с воздуха, активацию двигателя, разгон, набор высоты и контролируемую посадку на воду.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — говорится в официальном сообщении.
Ранее компания RTX провела успешные испытания микроволновой пушки CHIMERA, способной отслеживать и атаковать воздушные объекты на тактически значимых расстояниях.

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#сша
#испытания
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В США назвали повод для выхода страны из НАТО
Сенатор Ли: США должны выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину
10 марта 2024, 10:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Если союзники решат ввести войска на Украину, Соединённые Штаты должны выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.
В своей статье для издания The American Conservative он пишет, что европейские страны-участники блока не имеют права втягивать Вашингтон в потенциальный ядерный конфликт.

Мы должны провести чёткую красную линию с НАТО: либо США, либо Украина. Если союзники направят туда войска, мы должны полностью выйти из альянса», — заявил сенатор.

Он также добавил, что решение, которое способно привести к полномасштабной мировой войне, не должно приниматься транснациональными элитами, которые не подотчётны ни одному государству и ли его гражданам. Кроме того, по мнению Ли, Украину не следует рассматривать в качестве кандидата на вступление в НАТО, так как она не подходит ни по одному из параметров.

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#сша
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#украина
#страны
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Французский политик Филиппо: использование активов России нелегально и глупо
10 марта 2024, 06:45

Фото: iStock/ Stadtratte

Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, передает РИА Новости слова лидера французской партии «Патриоты» и кандидата на выборах в Европарламент, политика Флориана Филиппо.
В России больше западных активов, чем наоборот, в том числе, в РФ много французских активов, объяснил политик.

«Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», — сказал Филиппо.

По его мнению, это может быть использовано, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия, а потом обвинить в этом, атаковав и наложив новые санкции.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что изъятие замороженных российских активов в Евросоюзе и направление их на финансирование Украины противоречат международному праву. При этом он поддержал идею ввести налог на прибыль от замороженных активов РФ, что составит €3-5 млрд в год.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около €300 млрд. Порядка €200 млрд находятся в Евросоюзе. В ЕС обсуждают варианты использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.

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#сша
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Залужного назначили послом в Британии, нарушив дипломатические нормы
«Зеркало недели»: Назначение Залужного послом в Лондоне прошло с нарушениями
10 марта 2024, 06:21

Назначение бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании вызвало нарушение дипломатических норм, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана - запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — сообщает автор статьи (цитата по РИА Новости), подчеркивая, что этот факт нарушает всю сложившуюся дипломатическую этику.

Запрос был направлен министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, однако его нельзя считать полностью виновным в нарушении.
Единственным мотивом такого поведения мог служить страх президента Владимира Зеленского, что Залужный передумает и откажется от назначения. Как подчеркивает автор, Ээс-главком ВСУ в роли посла считается бессмысленным решением, так как он не сможет хорошо выполнять свои обязанности.

После отставки с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерий Залужный прошёл медицинскую комиссию. Врачи по её итогам официально признали его негодным к воинской службе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Залужный ранее сам писал заявление об увольнении из армии, так как знал, что «ему ничем не дадут командовать». По данным источников, бумага несколько недель пролежала на столе министра обороны Украины Рустема Умерова, пока Зеленский не уволил главкома ВСУ.

Позже Зеленский объявил, что Залужный отправится послом в Великобританию, так как генерал сам хотел заняться дипломатической деятельностью. Западные СМИ считают это назначение ссылкой, которая позволит киевскому лидеру избавиться от опасного противника.

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#валерий залужный
#нарушения
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The Times: Борис Джонсон провел тайную встречу по Украине с Николасом Мадуро
10 марта 2024, 05:11

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале 2024 года совершил тайный визит в Венесуэлу, где провёл переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Об этом 10 марта написала газета The Times, отметившая, что политики среди прочего обсудили конфликт на Украине.
Несмотря на то, что Джонсон пробыл в Венесуэле менее суток, они с Мадуро затронули тему опасений стран Запада о вероятных поставках оружия Москве со стороны официального Каракаса.

Ранее Борис Джонсон в интервью всё той же The Times заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, назвав это «полной чушью ​Джонсон раскрыл, о чем говорил с Путиными российской пропагандой».

Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».

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#украина
#переговоры
#великобритания
#венесуэла
#оружие
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Гарибашвили: Риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняется
10 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Denis_Kabanov

Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Ираклия Гарибашвили.
По словам политика, победа «Грузинской мечты» считается единственным альтернативным решением для сохранения мира, стабильности и развития.

Ранее действующий премьер-министр Грузии (и экс-председатель «Грузинской мечты») Ираклий Кобахидзе выразил огорчение из-за заявлений официальных украинских лиц об открытии «второго фронта». Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину в политическом плане и оказывает необходимую гуманитарную помощь. Однако к антироссийским санкциям страна присоединяться не собирается.

Кобахидзе пояснил, что по вопросу санкций против России в Грузии есть четкая позиция, вводиться они не будут из-за «весьма сильных аргументов».

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#грузия
#конфликт
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