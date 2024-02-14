Политолог Кузнецов не исключил закрытия Эстонией погранпереходов на границе с РФ

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Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал возможное закрытие Эстонией погранпереходов на границе с РФ, отметив, что такие заявления могут вылиться в реальные действия.
«Пока, как я понимаю, таких жестких мер не планируется предпринимать. Постепенно они просто будут ограничивать доступ при пересечении границы. Но, мы понимаем, что ситуация может еще дальше обостриться и не исключено, что они, как и Финляндия, могут закрыть границу вообще», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кузнецов.
Он высказал мнение о том, что власти Эстонии во многом берут пример в этом вопросе с Финляндии.
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Мелисса Тимофеева