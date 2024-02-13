Разведка Эстонии назвала срок начала конфликта России и НАТО

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Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что возможный конфликт России и НАТО может развернуться в ближайшие 10 лет. Об этом пишет Financial Times.
«Мы видим, что русские рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии», — заявил он в интервью изданию.
Росин добавил, что Российская Федерации в настоящее время не планирует какие-либо военные действия против стран Североатлантического альянса, однако странам необходимо увеличить военные расходы для сдерживания российской стороны.
«Русские планируют увеличить группу войск вдоль границы со странами Прибалтики и Финляндии. Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности военнослужащих, возможно, примерно вдвое», — уверен Росин.
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