«Жесткие условия»: Стало известно, как конфликт в Иране отразится на позиции Украины

04 марта 2026, 14:12

Политолог Килинкаров: Конфликт в Иране уже имеет последствия для Украины

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина выпала из информационного поля из-за эскалации на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, то интерес к Украине будет значительно снижен. Такую точку зрения выразил член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.





По его словам, украинские власти тревожатся из-за падения интереса к финансированию украинского вопроса, а также сложностей в обеспечении Киева определенными видами вооружения. Ракеты, как отметил Килинкаров в разговоре с Общественной Службой Новостей, сейчас остро востребованы в конфликте на Ближнем Востоке. Это на сегодняшний день — приоритетное направление для США и их союзников.





«По мере того как этот конфликт будет набирать обороты, переговорная позиция Украины значительно ухудшится. Переговорная позиция американцев тоже изменится по мере того, как они увязнут в этой войне на Ближнем Востоке. Если война затянется, то США будут вынуждены искать варианты выхода из этого конфликта с сохранением лица. Помочь им в этом смогут только две страны — Китай и Россия», — пояснил эксперт.