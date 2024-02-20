Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться в США

Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться в США

20 февраля 2024, 19:43
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской выразил уверенность в том, что американская популярная исполнительница Тейлор Свифт не поможет нынешнему президенту США Джо Байдену переизбраться на новый срок.

«Администрация Байдена пытается приобрести дополнительную популярность на фоне падающих рейтингов, его команда расходует деньги на военные конфликты по всему миру на фоне миграционного кризиса. Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.

Ранее президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине.

Читайте также:

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Байден допустил переход под контроль России других городов Украины

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
#сша
#президент
#администрация
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу раскрыл планы России по размещению ядерного оружия в космосе
Шойгу: Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе
20 февраля 2024, 19:15

Фото: Сайт Кремля

Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил глава министерства обороны Сергей Шойгу.
«Во-первых, этого нет, проектов таких - ядерного оружия в космосе. Во-вторых, Соединенные Штаты знают, что этого нет», — сказал глава оборонного ведомства, его слова приводит ТАСС.
Президент России Владимир Путин на встрече с Шойгу выразил недоумение, что на Западе появляются данные о таких планах. Власти РФ, по его словам, «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.

Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее. Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия.

Читайте также:
Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

Шойгу поручил вносить изменения в ракеты «Искандер» и «Кинжал» по опыту СВО

​Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь 2024 года
#владимир путин
#сергей шойгу
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Светов: Вряд ли Запад сменит Зеленского в ближайшее время
20 февраля 2024, 19:15

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что, хотя на Западе вынашивались идеи о смещении президента Украины Владимира Украины со своего поста, однако в ближайшее время такого не предвидеться из-за смещения Валерия Залужного с занимаемой должности.
Он пояснил, что именно он являлся самым основным претендентом на роль нового главы украинского государств.

«Вряд ли крупные политики Запада стали бы подписывать с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о гарантиях безопасности. Какой в этом смысл, если они завтра его поменяют? Вряд ли это случится в ближайшее время», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что несмотря на «европейское турне» Зеленского и подписанные им соглашения с политиками ЕС не улучшат ситуация на Украине.

«Для чего Зеленский это делает, непонятно. Заниматься таким пиаром бессмысленно. В Европе и в США понимают, что происходит, и так дают оружие, хоть сейчас меньше. И на нас это никак не влияет, на наши действия. Поэтому пусть Киев хоть десять договоров о безопасности подпишет с Францией, она всё равно не будет вмешиваться», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Луговой.

Ранее стало известно, что США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов.

Читайте также:

Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия

США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий

Global Times: Поддержка Украины со стороны Запада стала крайне ненадёжной
#сша
#соглашения
#ес
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: у России есть союзники даже в недружественных странах
20 февраля 2024, 18:48

Фото: сайт Кремля

У России есть множество союзников даже в недружественных странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Напомним Путин принимает участие в планерном заседании форума АСИ по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени».

Он отметил, что у России появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей. Глава РФ подчеркнул, что сейчас перед нашей страной стоят задачи совершенно другого уровня.

«Даже и в так называемых недружественных странах, там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надёжной, и у нас там тоже много союзников», - заявил Путин.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

Читайте также:

ЦТАК: Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Путин поручил выплачивать миллион за третьего ребенка в одном регионе

Путин поручил Кабмину сосредоточиться на увеличении реальных доходов россиян
#форум
#аси
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин принимает участие в заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
20 февраля 2024, 18:42

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в планерном заседании форума АСИ по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени», об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня – это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня мы переживаем особое время», — заявил Путин в ходе своего выступления.

Глава РФ подчеркнул, что сейчас перед нашей страной стоят задачи совершенно другого уровня.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

Читайте также:

Путин присвоил звание генерала следователю, который вёл дело Политковской

ЦТАК: Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под управление Росимущества
#владимир путин
#аси
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Шойгу обсудили военные вопросы
Песков: Путин провел встречу с министром обороны РФ Шойгу
20 февраля 2024, 18:32

Фото: iStock/yulenochekk

Встреча президента России Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась в Кремле.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее.

Наблюдатели полагают, что обсуждаемые темы, возможно, касаются важных военно-стратегических вопросов, определяющих будущее России в мире.

Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия, пишетLenta.ru.

Читайте также:

Путин принимает участие в заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»

Украинский танк, затрофеенный ВС РФ, освобождал Авдеевку от ВСУ

Озвучена основная проблема российского бобслея
#дмитрий песков
#вс рф
#путин
#оборона
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подать заявление на ДЭГ поможет Служба заботы Мособлизбиркома
20 февраля 2024, 18:16

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Служба заботы Мособлизбиркома помогает избирателями подавать заявления на дистанционное электронное голосование. Об этом рассказал член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов. Вместе с коллегами они принял участие в заседании круглого стола ЦИК России, темой которого стала организация ДЭГ.
«Вместе с Мособлизбиркомом мы проанализировали прошлогодний опыт применения дистанционного электронного голосования на территории Московской области. Заметили, что основные проблемы, возникавшие у избирателей с ДЭГ, связаны с подачей заявления. Уже в прошлом году причины были понятны, но нужен был эффективный механизм взаимодействия с жителями. Поэтому родился совместный уникальный проект Общественной палаты Подмосковья и Мособлизбиркома «Служба заботы», – рассказал Леонов.
Он пояснил, что с каждым избирателем, у которого возникли трудности с регистрацией на ДЭГ, проведут индивидуальную работу с последующей обратной связью.

На круглом столе ЦИК России подробно обсудили механизм наблюдения за дистанционным электронным голосованием, защиту информации и персональных данных избирателей, а также работу территориальных избирательных комиссий ДЭГ. В заседании также участвовали представители региональных отделений политических партий и средств массовой информации.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области доступно дистанционное электронное голосование. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:

ЦИК расширила возможности наблюдения за дистанционным голосованием

Для членов подмосковных избиркомов составят памятку по цифровой безопасности

Уже около 400 тысяч жителей Подмосковья проинформированы о выборах президента
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#дэг
#общественная палата московской области
#подмосковье
#московская область
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
20 февраля 2024, 17:59

Фото: iStock/andriano_cz

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить санкции против России, а также осудил призыв Украины к открытию «второго фронта».
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Грузию к открытию «второго фронта» против России.
«Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в их числе секретаря Совета безопасности, советника президента», - посетовал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину в политическом плане и оказывает необходимую гуманитарную помощь. Однако к антироссийским санкциям страна присоединяться не собирается.

Кобахидзе пояснил, что по вопросу санкций против России в Грузии есть четкая позиция, вводиться они не будут из-за «весьма сильных аргументов».

Читайте также:

Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС

Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили

«Ъ»: Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию, опередив Италию
#помощь
#экспорт
#грузия
#санкции
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Последствия украинского конфликта нанесли серьезный удар по Германии
Шольц: Германия не была готова к экономическому удару
20 февраля 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил озабоченность экономическими последствиями украинского конфликта на фоне неподготовленности Германии.
В своем выступлении на конференции федерального объединения работодателей Германии он подчеркнул, что страна оказалась не готова к тому, как сильно это затронет ее экономику. Об этом сообщает ​Lenta.ru.

Эксперты отмечают, что заявление Шольца вызвало широкий резонанс в обществе, подчеркивая серьезность и актуальность проблемы.

Подобные призывы к осторожности и анализу геополитической обстановки становятся все более актуальными в контексте современных геополитических вызовов и угроз.

Читайте также:

Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3 тысяч машин

Дипломат Гаврилов: Европа на несколько лет отстаёт от России в военном плане
#эксперты
#заявление
#германия
#украина
#конференция
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гаврилов: ЕС сменит тон, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины
20 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/ffikretow

Отношение европейских стран к России в диалоге о безопасности изменится, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины рядом с восточными государствами Евросоюза. Так считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии. И тон совершенно будет другой», - заявил Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, в подобной ситуации могут начаться серьезные разговоры на тему «сдержек, гарантий и балансов». Он добавил, что именно такой сценарий предсказывают разумные контрагенты.

Ранее Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций, которые ввели в связи с событиями на Украине, до 24 февраля 2025 года.
Санкции принимают в ответ на якобы «незаконное признание, оккупацию или аннексию Россией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины».

Читайте также:

Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО

Североатлантический альянс испугался российских амбиций

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 2025 года
#россия
#санкции
#сценарий
#нато
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф