Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться в США

Фото: РИА Новости/Стрингер
Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской выразил уверенность в том, что американская популярная исполнительница Тейлор Свифт не поможет нынешнему президенту США Джо Байдену переизбраться на новый срок.
«Администрация Байдена пытается приобрести дополнительную популярность на фоне падающих рейтингов, его команда расходует деньги на военные конфликты по всему миру на фоне миграционного кризиса. Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.
Ранее президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине.
Читайте также:
Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине
Байден допустил переход под контроль России других городов Украины
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
Мелисса Тимофеева