Политолог Маркелов назвал Украину лишь инструментом демократов в США

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Политолог Сергей Маркелов заявил, что Украина является лишь инструментом в руках нынешнего президента США Джо Байдена, его команды и в целом демократов страны.
«Всё, что сейчас делает Байден и его команда, это не для Украины. Украина в данном случае — инструмент для какого-то сохранения статуса, резко ослабленного в результате выигрыша Трампа. В глазах Америки демократы резко подорвали свою репутацию. Политически у демократов всё плохо», — прояснил в беседе с RT Маркелов.
Он добавил, что для демократов США главное продолжать свою политику, показывая людям, что их влияние с проигрышем никуда не делось, в то время как сама Украина здесь выполняет номинальную роль.
До этого член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил проигрыш демократов на выборах президента США глупостью кандидата от их партии Камалы Харрис.
«Трамп был выбран во многом потому, что кандидат демократов поразила весь мир своей глупостью, дурацким смехом и некомпетентностью. Эту некомпетентность, неспособность формулировать свои мысли, отсутствие мыслей как таковых, в кулуарах признавал Барак Обама, и это его оправданно пугало», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Пушкова.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине $50 млрд за счёт замороженных российских активов.
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Мелисса Тимофеева