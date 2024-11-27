США захотели от Европы увеличения оборонных расходов

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Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал страны Европы увеличить оборонные расходы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Палм-Бич.
Уолтц отметил, что экономика ЕС сравнима с экономикой США, но только половина стран НАТО выполняют минимальные требования по оборонному бюджету. Он похвалил Польшу, Великобританию и страны Балтии за значительные вложения в оборону, но указал, что другие члены альянса отстают.
Во время встречи обсуждались «жесткие и прямые вопросы» по выполнению финансовых обязательств.
Ранее Уолтц также подчеркнул внимание Трампа к поиску решения конфликта на Украине. По его словам, необходимо определить участников переговоров и разработать рамки соглашения для прекращения боевых действий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, где тот проявил интерес к российскому президенту Владимиру Путину и конфликту между Россией и Украиной.
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Во время встречи обсуждались «жесткие и прямые вопросы» по выполнению финансовых обязательств.
Ранее Уолтц также подчеркнул внимание Трампа к поиску решения конфликта на Украине. По его словам, необходимо определить участников переговоров и разработать рамки соглашения для прекращения боевых действий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, где тот проявил интерес к российскому президенту Владимиру Путину и конфликту между Россией и Украиной.
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Мария Моисеева