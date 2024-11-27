Советника Трампа отстранили от встреч из-за скандала со взятками

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
Советника избранного президента США Дональда Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого дома. Об этом информирует Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Эпштейну запрещено посещать ряд встреч переходной команды. Согласно данным источника, из-за обвинений в отношении советника было начато расследование, касающееся инициатив, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать республиканскому политику кандидатуру за деньги.
Отмечается, что Эпштейн требовал до 100 тысяч долларов в месяц в обмен на свои услуги. Сам он отрицает обвинения.
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