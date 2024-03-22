Политолог Маркелов объяснил напряжённые отношения России и Японии

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Политолог Сергей Маркелов объяснил, что напряжённые отношения России и Японии сложились исторически.
По его словам, сыграли роль факторы, среди которых исторические недоговоренности по поводу Курильских островов и разногласия по Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что Япония ввела запрет на экспортные поставки в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков.
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«Третий глобальный фактор — это осознание с нашей стороны, что Япония ценой собственной идентичности и субъектности целиком и полностью стала дальневосточным сателлитом США. Все политические, финансовые, экономические вопросы в Японии полностью регулируются США, с их подачки и подмигиваний», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
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Мелисса Тимофеева