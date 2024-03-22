Посол России: НАТО стремится прописаться в АТР, и Япония этому способствует

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Страны Североатлантического альянса (НАТО) активно стремятся укрепить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.
«Страны НАТО стремятся здесь прочно прописаться, и есть страны, которые этому активно способствуют. Первыми зазывалами выступают именно японцы. Мы отчетливо видим это стремление», — сообщил свое мнение дипломат.
Ноздрев уверен, что усиление НАТО в АТР проявляется через обеспечении взаимного доступа вооруженных сил на территорию друг друга, создание благоприятных условий для проведения военных тренировочных маневров в этих краях, заключается долгосрочная правовая основа для этого в виде официальных договорных соглашений.
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