Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием

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Япония не станет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщил РИА Новости МИД Японии.
«От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях», — ответил японский МИД на запрос агентства.
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По итогам голосования Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, что стало рекордно высоким показателем в новейшей истории России.
Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев заявил, что российско-японские отношения прошли точку невозврата. Он описал нынешние контакты двух стран как глубокую заморозку.
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Ювелина Бернст