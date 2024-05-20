Политолог Маркелов предрёк турбулентность внутриполитической системе Ирана

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Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.
«Сторонники Раиси начнут борьбу за пост, потому что Раиси долгое время позиционировал себя как вооруженного и экономического оператора ближневосточных процессов. И это происходило не без помощи министра иностранных дел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Политолог и востоковед Семен Багдасаров также выразил уверенность в том, что после гибели Раиси изменится как внутриполитическая ситуация в Иране, так и геополитическая.
«До выборов осталось 50 дней. Раньше ситуация не изменится никак. У них есть первый вице-президент Мохсен Мансури, который будет исполнять обязанности президента. Он духовный лидер Ирана, у него хороший опыт работы, воевал в Сирии. Теперь он будет исполнять обязанности президента ближайшие 50 дней, пока не определятся с кандидатами», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.
Ранее Сергей Маркелов высказывал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.
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