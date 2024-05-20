Политолог Маркелов раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Раиси

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Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.
«Больше всего мечтал о смерти Раиси Израиль, потому что, занимая пост президента, тот оказывал финансовую поддержку палестинским боевикам. Но, помимо них, у Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами, которым тоже могла быть выгодна его смерть», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Заинтересованность в трагедии Израиля отметил также и политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
«Все были весьма и весьма удивлены тем, как спокойно Израиль отреагировал на нанесенный по ним иранский удар, так что Израиль вполне мог совершить что-то подобное. Кроме того, кто знает, во что вовлечено ЦРУ. Я думаю, еще слишком рано говорить об этом», — добавил в беседе с «Известиями» Расмуссен.
Ранее кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.
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