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Политолог Маркелов: Сообщения о скором начале войны РФ и НАТО — политический ход

15 января 2024, 19:01
Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Политолог Сергей Маркелов выразил сомнения в правдоподобности информации о скором начале войны между Россией и НАТО.
«На деле военный истеблишмент Евросоюза не способен даже два дня продержаться против умеренной атаки Вооруженных сил РФ. Они не располагают ни оружием, ни обороной. Всё, что у них есть, — это четыре несчастных батальона», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

В то же время политический обозреватель Андрей Перла заявил, что США также не могут превзойти Россию ни по каким фронтам, проигрывая ей во всём.


«Они проигрывают в экономике, они проигрывают войну. При том что они сами провозгласили, что ведут против России войну и у них не получается», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#политика
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Песков: ФРГ следует волноваться из-за её вовлечённости в украинский конфликт
15 января 2024, 18:07

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что немецким властям следует больше обращать внимание и испытывать беспокойство по поводу вовлечённости страны в украинский конфликт, а не на публикации таблоидов о «тайном плане» бундесвера войны с Россией.
Такой комментарий представитель Кремля дал для телеграм-канала SHOT после публикации в издании Bild информации о якобы имеющемся в министерстве обороны ФРГ «секретном плане» действий в ходе вооружённого конфликта НАТО и России, который неизбежно начнётся после победы РФ над Украиной.

Песков указал, что предметом обеспокоенности Германии должно быть то, насколько сильно страна вовлечена в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента также отметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией различных уток и дутых сенсаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, например, назвала материал немецкого издания «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».

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В Подмосковье началось обучение информированию о выборах президента
15 января 2024, 17:49

Фото: Фотобанк МО

В Московской области стартовало обучение информаторов – членов участковых избирательных комиссий региона. Оно проходит в рамках проекта «ИнформУИК», сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Обучение будет проводиться как в дистанционном, так и в очном формате. 15-18 января для информаторов из Подмосковья на федеральной образовательной платформе TeachBase проходит дистанционное обучение, разработанное ЦИК России. На занятиях научат эффективной коммуникации с избирателями во время поквартирного обхода, работе в мобильном приложении «ИнформУИК» и многому другому», – говорится в сообщении.
По завершении обучения все информаторы пройдут обязательное тестирование.

А с 15 января по 16 февраля во всех городских округах Подмосковья будут проводить обучение информаторов члены территориальных избирательных комиссий области и региональные координаторы проекта «ИнформУИК».
«Почему такое внимание уделяется обучению? Легитимность избирательного процесса заключается в том числе в качестве работы членов участковых избирательных комиссий, неукоснительном следовании закону. Только обучением, разъяснением норм избирательного законодательства мы можем добиться прозрачности избирательного процесса. Тогда наши избиратели будут доверять избирательной системе», – сказал член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.
Ранее сообщалось, что с 17 февраля по 7 марта на территории Подмосковья будет проходить адресное информирование граждан о выборах президента России. Предполагается, что в поквартирных обходах задействуют более 15 тыс специально подготовленных членов УИК.

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Финские власти намерены полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью
15 января 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступил с предложением полностью запретить гражданам России любые сделки с недвижимостью. В настоящее время глава военного ведомства ищет для этого юридические основания.
Как сообщает издание Uutisuomalainen, финские власти могут принять такое решение уже весной нынешнего года. По словам главы Минобороны, Страна Суоми намерена в целом ужесточить правила и условия лицензирования сделок по покупке и продаже, а также аренде недвижимого имущества для физических лиц и фирм, которые зарегистрированы в странах, не входящих в Евросоюз либо в Европейскую экономическую зону.

Известно, что на прошлой неделе Хяккянен запретил три сделки с недвижимостью, которые пытались осуществить покупатели из государств, не входящих в ЕС. Одна из этих сделок была связана с компанией с российским участием. Как сообщили в оборонном ведомстве, заключение этих сделок могло нанести ущерб защите территориальной целостности и национальной безопасности.

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#недвижимость
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Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди
15 января 2024, 16:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в рамках особо привилегированного стратегического партнёрства.
Как отмечается на сайте Кремля, стороны с удовлетворением отметили достигнутые успешные результаты в таких сферах сотрудничества, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, крепнущее сотрудничество в дальневосточных регионах России.

Моди сообщил президенту России, что Индия будет прилагать все усилия для того, чтобы реализовывать цели и задачи российского председательства в БРИКС. В ходе разговора были затронуты и другие важные вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Украине. Руководители стран договорились о продолжении личных контактов. В заключение разговора Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.

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Глава Минобороны Британии Шэппс назвал 2024 год переломным для Украины
15 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto/nevenmn

Наступивший 2024 год станет определяющим в дальнейшей судьбе Украины. Об это заявил глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.
Выступая с речью в особняке Ланкастер-хаус, трансляция которой велась на официальной странице британского военного ведомства в социальной сети X (бывший Twitter), он также отметил важность этого года для всего мира, так как половина населения Земли будет участвовать в выборах. Шэппс также подчеркнул, что Великобритания продолжит поддержку Киева и в этом году, так как вопрос помощи Украине является для Соединённого Королевства экзистенциальным.

Британский министр обороны также рассказал, что за минувший год на Туманном Альбионе прошли подготовку около 60 тысяч украинских военнослужащих. Он также отметил, что страна работает и над повышением своей собственной обороноспособности. В частности, по словам Шэппса, военный бюджет Великобритании в текущем году впервые в истории превысит 50 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 63 миллиарда долларов США).

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#украина
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Стала известна причина отказа делегации Турции от поездки на ВЭФ в Давос
Bloomberg: Турецкая делегация не едет на ВЭФ в Давос из-за позиции по Газе
15 января 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Стала известна причина отказа турецкой делегации от поездки на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган настоятельно попросил экономистов воздержаться от визита в Швейцарию из-за позиции организаторов мероприятия относительно событий в секторе Газа.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg, министр финансов Турции Мехмет Шимшек изначально намеревался участвовать в заседании ВЭФ, которое в этом году посвящено вопросам мирных переговоров на Ближнем Востоке и Украине. Однако турецкий лидер Эрдоган, который весьма критически относится к действиям Израиля в Газе, попросил экономистов не ездить в Давос.

В публикации издания отмечается, что причиной этого, скорее всего, стало то, что основатель и исполнительный председатель форума ранее осудил террористические атаки палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.

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#сектор газа
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Американист объяснил, почему США не могут отказаться от поставок урана из России
Американист Васильев: США закупают уран у России, чтобы его не было у Китая
15 января 2024, 15:30

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Россия в ноябре 2023 года вернула себе статус главного экспортера урана в США. По итогам 11 месяцев 2023 года Вашингтон купил топливо у Москвы на максимальную с 2010 года сумму — 96 млн долларов.
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Америка в больших объёмах закупает ядерное сырьё у России, чтобы ограничить поставки урана в другие страны. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Самый главный аспект, которым руководствуются США – это вопрос национальной безопасности. И если не будет поступать в Европу, то он пойдёт в Иран, КНДР, Китай, Индию и Пакистан. И США исходят из того, что эти потоки урана должны быть перекрыты не потому, что Россия поставляет качественный уран, а чтобы не допустить другие страны к ядерному сырью», — сказал он.
Васильев подчеркнул, что важным для США считается вопрос разработки и исследования урана. Американцы также понимают, что топливо может попасть в руки террористов, которые смогут использовать уран в собственных целях, добавил эксперт.
«В Америке время от времени такого рода ужастики распространяются. Говорится, что сегодня это сырьё может попасть в руки террористов или террористических группировок, которые на коленках могут тоже наладить переработку, продажу и получить ядерное устройство, которое можно будет использовать для совершения терактов <…> Но во многих случаях у американцев нет продуманной стратегии. В Вашингтоне правая рука не всегда знает, что делать с левой рукой, процесс принятия решений носит весьма хаотичный характер», — заключил американист.
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#сша
#россия
#ядерное оружие
#топливо
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Аксёнов снял с поста главу Минсельхоза за неполное освоение бюджетных денег
15 января 2024, 15:28

Фото: iStock/BernardaSv

Министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука сняли с поста за неполное освоение бюджетных средств, об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
По словам Аксёнова, уровень дисциплины и грамотного освоения бюджетных средств в Республике Крым в 2023 году был самым высоким за последние 10 лет. Однако, ряд должностных лиц всё же совершил недопустимые просчёты.

«В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности», — прокомментировал сложившуюся ситуацию глава региона.

Помимо этого, ряду чиновников были предъявлены иные дисциплинарные меры. Аксёнов отметил некачественную работу министерства здравоохранения Республики. Выговоры получат его глава Константин Скорупский, а также заместитель министерства Ольга Растригина.

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#крым
#министр
#увольнение
#здравоохранение
#сельское хозяйство
#сергей аксёнов
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Минобороны подтвердили подписание большого межгосударственного договора с Ираном
15 января 2024, 15:28

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга. Об этом информирует Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

В ходе разговора глава российского оборонного ведомства обратил внимание, что Тегеран и Москва наращивают усилия в построении многополярного мира. Кроме того, стороны выразили приверженность основополагающим принципам отношений Ирана и России, обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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