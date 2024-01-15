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Политолог Сергей Маркелов выразил сомнения в правдоподобности информации о скором начале войны между Россией и НАТО.
«На деле военный истеблишмент Евросоюза не способен даже два дня продержаться против умеренной атаки Вооруженных сил РФ. Они не располагают ни оружием, ни обороной. Всё, что у них есть, — это четыре несчастных батальона», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
В то же время политический обозреватель Андрей Перла заявил, что США также не могут превзойти Россию ни по каким фронтам, проигрывая ей во всём.
«Они проигрывают в экономике, они проигрывают войну. При том что они сами провозгласили, что ведут против России войну и у них не получается», — приводит «Царьград» слова Перлы.
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Мелисса Тимофеева