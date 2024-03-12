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Политолог Сергей Маркелов заявил, что Грузия не станет портить отношения с Россией из-за украинского вопроса.
Он объяснил, что Грузии важны отношения с Москвой, но и влияние Запада страна испытывает, поэтому в своей политике Тбилиси лавирует.
А руководитель Россотрудничества Евгений Примаков говорил, что в настоящее время не только государства стремятся сотрудничать с Россией и дорожат связью с ней, но и многие люди со всего мира стремятся к нам.
Ранее российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин заявлял, что США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия.
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«Это не Армения, которая не знает, чего она хочет, и бросается в омут с головой. В Грузии всё-таки понимают, насколько важно сохранить связь с Москвой. И вряд ли в угоду Украине власти этой страны захотят отворачиваться от РФ», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
«Русский мир берёт на себя ответственность за сохранение общечеловеческих принципов. Поэтому Россия сегодня превращается в представлении миллиардов жителей нашей планеты, глобального большинства в огромный материк, огромную территорию адекватности, в ковчег спасения, куда на самом деле стремятся люди со всего мира», — приводит «Царьград» слова Примакова.
Ранее российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин заявлял, что США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия.
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Мелисса Тимофеева