Протестующие немецкие фермеры освистали министра финансов ФРГ на акции в Берлине

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер вышел к протестующим фермерам, чтобы выступить перед ними. Но аграрии освистали и зашикали его, так что он смог начать говорить только после вмешательства президента фермерского профсоюза Йоахима Руквида.
В этот день в Берлине проходила крупная акция протеста против планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для работников аграрного сектора. В город прибыло около пяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Некоторые фермеры держали плакаты с требованиями отставки правительства и федерального канцлера Шольца.
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Александр Бойцов