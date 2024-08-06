Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве

Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве

Шойгу: Киев никак не отреагировал на условия Путина по урегулированию конфликта
06 августа 2024, 13:03
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бесмыссленно.



Владимир Путин предлагал Украине отказаться от членства в НАТО, признать свой внеблоковый и безъядерный статусы, вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Президент отмечал, что с России должны быть сняты все санкции.

Читайте также:

На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским

Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений

Киеву сообщили плохие новости об F-16
#россия
#украина
#сво
#киев
#сергей шойгу
#новости
#владимир путин
На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
Движение «Другая Украина» призвало ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
06 августа 2024, 13:00

Украинские оппозиционеры движения «Другая Украина» призвали ОБСЕ созвать заседание для рассмотрения фактов узурпации власти в республике главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в статье лидера «Другой Украины» Виктора Медведчука на сайте организации.
«В обращении председателю постоянного Совета ОБСЕ Яну Боргу (...) содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил Медведчук.

По словам политика, в обращении есть факты дискриминации украинцев по языковому и религиозному признакам, политическим убеждениям и методы борьбы с оппозиционерами.

До этого Медведчук сообщал, что ждет западных спонсоров Зеленского. Руководитель «Другой Украины» считает, что глава киевского режима «потопит» их всех.

Читайте также:

Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году

Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского

Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
#украина
#мир
#владимир зеленский
#новости
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму ушел в отставку второй министр за сутки
Аксенов сообщил об увольнении министра транспорта Крыма Николая Лукашенко
06 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Крыму ушел в отставку второй за сутки министр. Глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил об увольнении министра транспорта республики Николая Лукашенко, уточнив, что он покинул пост по собственному желанию.
«Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — написал Аксенов.
Накануне, 5 августа, глава Крыма писал об отставке начальника местного МЧС Сергея Садаклиева, который принял такое решение после беседы с Аксеновым.

Ранее в отставку ушли глава Керчи Святослав Брусаков и руководитель города Саки Александр Овдиенко.

Читайте также:

В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым

На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым

Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
#мчс
#крым
#мэр
#министр
#увольнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты планы Буданова* в отношении ЧВК «Вагнер»
Times: глава ГУР Украины планировал атаку на «Вагнеровцев» в Мали с 2023 года
06 августа 2024, 11:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов* планировал атаковать ЧВК «Вагнер» в Мали еще с прошлого года, сообщают журналисты издания Times, ссылаясь на якобы утечку документов из агентства американской нацбезопасности.
В июле «Вагнеровцы» объявили о том, что ведутся интенсивные боевые действия против боевиков в районе малийского города Тинзаутин. «Вагнер» понес потери, в том числе среди командования. По информации источников, власти Мавритании и Мали расследуют подготовку террористов инструкторами с Украины на мавританской территории.

Российский дипломат Мария Захарова комментировала, что факт сотрудничества киевского режима с террористами в регионе неудивителен. Захарова отмечала, что украинская сторона сама пользовалась террористическими методами, а РФ активно указывает на это мировому сообществу.

Читайте также:

«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*

Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#мир
#новости
#вагнер
#мали
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск жестко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Великобритании
06 августа 2024, 11:02

Фото: istockphoto/IR_Stone

Заявление британского премьера Кира Стармера о беспорядках в Великобритании раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался он.

Ультраправые стали протестовать в минувшие выходные после того, как в результате поножовщины погибли трое детей. Сообщалось о том, что напал беженец, но информацию официально не подтверждали. Позже выяснилось, что нападавший из Уэльса.

Протестные акции были направлены против мигрантов. Кир Стармер назвал беспорядки обыкновенным насилием, а не протестами, заявив, что власти не потерпят атак на мусульманские общины и мечети.

Читайте также:

В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни

В Великобритании совершили нападение на второй отель с мигрантами

Премьер Британии высказался с угрозами о беспорядках в стране
#мир
#великобритания
#протесты
#илон маск
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США на церемонии в Хиросиме
06 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/font8

Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла по вине Соединенных Штатов. На мероприятии выступили премьер-министр Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, но никто из них не упомянул о стране, которая сбросила бомбу, зато нашелся повод упомянуть Россию.
Премьер Японии Кисида начал речь с напоминания о том, что 79 лет назад ядерная бомба унесла в Хиросиме больше 100 тысяч жизней, но при этом не указал, какая страна ее сбросила. Вместо этого политик решил поведать о неких угрозах со стороны России в области атомного оружия. Ни слова о вине США не сказали также мэр города и губернатор префектуры.

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу также не упомянула Штаты в контексте страны, сбросившей ядерную бомбу.
«Семьдесят девять лет назад 6 августа этот город был разрушен одной атомной бомбой. Чтобы страх того дня никогда не повторился, мир должен в единстве предпринимать различные усилия», — выступила она.
Слова о том, что атомный удар по Хиросиме организовали США, прозвучали лишь один раз, и лишь от телекомментатора трансляции еще до начала траурной церемонии.

Читайте также:

Кисида на церемонии памяти жертв Хиросимы вместо США обвинил в угрозе Россию

Володин: разработки РФ в сфере оружия позволяют говорить о преимуществе над США

США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной
#сша
#губернатор
#страх
#город
#страны
#бомба
#мэр
#мир
#оон
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
В ВСУ заявили, что Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие
06 августа 2024, 09:12

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Руководитель медицинской службы «‎Ульф» батальона ВСУ «‎Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. Свое мнение она высказала в интервью LIGA.net, пишет РИА Новости.
«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — поделилась она.

По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

Ранее издание Business Insider писало, что операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии».

В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Боевики ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области

В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ

Киеву сообщили плохие новости об F-16
#операция
#референдум
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин: разработки РФ в сфере оружия позволяют говорить о преимуществе над США
06 августа 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что разработки России в сфере вооружения позволяют говорить о преимуществе над США. Об этом спикер парламента написал в своем тг-канале, напомнив, что сегодня, 6 августа, — 79-летняя годовщина атомной бомбардировки Хиросимы.
«Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки. Никакой военной необходимости в этом не было», — написал Володин.
Парламентарий добавил, что методы США не изменились с тех пор, ведь Штаты превратили Украину в плацдарм для войны с Россией, расширяют НАТО, бьют по мирным городам Ирана и разжигают конфликты по всему миру.

Он также подчеркнул, что США остаются единственной страной, которая использовала ядерное оружие. Но если 79 лет назад оно было только у Штатов, то сейчас, по его словам, наличие такого же потенциала у России и Китая сдерживает агрессора.
«Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США», — отметил спикер.
Подводя итог, Володин сделал предостережение западным странам, которые отправляют свое оружие и технику на Украину.
«Парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», — заключил председатель Госдумы РФ.
Читайте также:

Кисида на церемонии памяти жертв Хиросимы вместо США обвинил в угрозе Россию

США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной

Эпоха США закончена: Иран и Россия создадут новый мировой порядок
#сша
#россия
#оружие
#мир
#нато
#иран
#вооружения
#ракеты
#ядерное оружие
#рф
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кисида на церемонии памяти жертв Хиросимы вместо США обвинил в угрозе Россию
Кисида обвинил РФ в ядерной угрозе на церемонии памяти Хиросимы и умолчал о США
06 августа 2024, 06:02

Фото: istock/Gerasimov174

На церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, состоявшейся 6 августа 2024 года, премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул страну, которая несет ответственность за этот трагический акт. Вместо этого он сосредоточил свое внимание на России, заявив, что якобы существуют угрозы использования ядерного оружия.
Эти обвинения были представлены без конкретных доказательств, вызывая вопросы о достоверности и уместности таких заявлений в контексте памятного мероприятия.

Кисида подчеркнул, что трагедии Хиросимы и Нагасаки не должны повториться, однако его речь оставила множество недоумений из-за упущения исторического контекста. В то время как японский премьер воздержался от упоминания США, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал слова Михаила Горбачева, подчеркивая важность памяти и примирения.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил атомную бомбу на Хиросиму, что привело к гибели около 200 тысяч человек и облучению еще 160 тысяч. На Нагасаки была сброшена вторая бомба 9 августа. Последствия этих атак продемонстрировали ужасающую силу атомного оружия.
Недавно американское издание The Daily Beast опубликовало архивные материалы, которые проливают свет на шокирующие планы и стратегии американского военного руководства, стоявшего за этими бомбардировками.

Читайте также:

Эксперт Сотников: Протесты в Бангладеш могут затронуть интересы России

Президент Палестины назвал главную причину убийства главы ХАМАС

США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной
#сша
#бомба
#япония
#ядерное оружие
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Сотников: Протесты в Бангладеш могут затронуть интересы России
Сотников раскрыл, как нестабильность в Бангладеш может ударить по России
06 августа 2024, 05:00

Фото: istock/Tim W Mills

Массовые протесты в Бангладеш могут иметь серьезные последствия для России, заявил научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
В результате политической нестабильности и ухода премьер-министра Шейх Хасины, Россия может столкнуться с утратой важных экономических и политических интересов в регионе.

По словам эксперта, протесты могут негативно сказаться на российском экспортном контракте с Бангладеш, в частности, на строительстве атомной электростанции «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов, за которое отвечает «Росатом». Также существует риск потери российского экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе.

Журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале «Мардан» отметил, что происходящее в Бангладеш касается России напрямую, учитывая, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов. Нестабильность в этом регионе также может вызвать вмешательство Индии, что усложнит ситуацию для российских интересов.

Читайте также:

Президент Палестины назвал главную причину убийства главы ХАМАС

США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной

Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС
#россия
#протесты
#экспертное мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф