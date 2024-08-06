Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве

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Украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бесмыссленно.
Владимир Путин предлагал Украине отказаться от членства в НАТО, признать свой внеблоковый и безъядерный статусы, вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Президент отмечал, что с России должны быть сняты все санкции.
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