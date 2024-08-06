Политолог Иван Мезюхо заявил, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.
«Владимир Зеленский ведёт себя как типичный пустомеля. За словами о потенциальных переговорах с РФ не стоит ничего реального. Президент России Владимир Путин во всеуслышание относительно недавно озвучил свои мирные инициативы. Это единственный путь, по которому может пойти Украина для того, чтобы Москва хотя бы стала с ней разговаривать», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
В то время как Зеленский продолжает заявлять о переговорах с Россией, мирные жители западных стран сбегают в наше государство за спасением. Так, финны, которые понимают суть дел в мировой политике, вынуждены искать прибежища в нашей стране. Так же поступила и финская активистка Катье Коккониеми, которая подверглась гонениям у себя на Родине за поддержку Донбасса.
«И Коккониеми — это только начало. И надо отметить, что эта тенденция будет увеличиваться», — отметил в беседе с «Царьградом» финский журналист Кости Хейсканен.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне.
Читайте также:
В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед
Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве
На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
Мелисса Тимофеева