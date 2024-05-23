Политолог Марков раскрыл истинную причину ареста замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина

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Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина является масштабным аудитом работы Главного управления связи силами Счётной палаты. Основные цели ареста Шамарина раскрыл политолог Сергей Марков.
«1. Резко уменьшить коррупцию в генералитете и в бизнесе вокруг контрактов Минобороны. 2. Резко усилить производство новой военной техники связи. Уйти от показухи к реальным потребностям фронта. 3. Повысить и боевой дух армии, и оснащенность армии современной техникой связи и наведения ракетных ударов и артиллерии», — написал Марков в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что арест Шамарина активно поддержали российские военкоры и блогеры. При этом арестованного бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова они считают невиновными. А вот арест замглавы Минобороны РФ Иванова поддержали «аплодисментами». Марков уточнил, что военные корреспонденты и блогеры транслируют мнение офицерского корпуса армии России.
Ранее сообщалось, что задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова