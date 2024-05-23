Стало известно, за что задержан замначальник Генштаба ВС РФ

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Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Стало известно, что его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.
13 мая был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Стало известно, что его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.
13 мая был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова