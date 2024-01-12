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Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что теперь США заставят Европу вкладываться в помощь Киеву.
«Теперь Вашингтон будет принуждать страны Европы впрягаться по поводу ситуации на Украине, так как свою часть миссии он выполнил. Теперь настало время европейских держав продолжить дело американцев», — предположил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Ранее специальный корреспондент RT Александр Пискунов рассказал о том, как российские артиллеристы Восточного военного округа из Приморья атакуют ВСУ на Марьинском направлении.
«Сейчас мы работаем по живой силе. Техники мало у них, в основном они кидают пехоту на убой», — приводит RT сообщения военнослужащих.
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