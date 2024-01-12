Генерал Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».
«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.
Генерал также напомнил, что сейчас Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку вооружения, которая парализует возможности армии проводить настпуательные операции. В то же время, у ВС РФ такой проблемы нет.
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Евгения Парфентьева