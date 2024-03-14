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Политолог Марков усомнился в свержении Зеленского со стороны ВСУ

14 марта 2024, 19:03
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Политолог Сергей Марков заявил, что ВСУ вряд ли удастся совершить госпереворот и свергнуть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на недовольство им украинской армии.

«Американцам сейчас государственный переворот на Украине невыгоден. Зеленский является марионеткой и ставленником США. Вашингтон попытается как можно дольше его продержать в кресле, так как США выгодно проворачивать свои планы, пока на месте украинского лидера — ничего не смыслящий в политике человек, которому плевать на национальные интересы страны», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что поведение западных партнёров Киева «невозможно понять». По его словам, вместо оказания помощи украинской армии на Западе продолжают заниматься бесконечными внутриполитическими разборками. Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.

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#запад
#украина
#политика
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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас
14 марта 2024, 18:50

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Депутаты Европарламента потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста парламентской резолюции.
«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — сообщается в резолюции парламентариев.
По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные ценности и тем самым нарушила нормы международного права.

Речь идет про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые Россия до сих пор не вернула.

Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что скифское золото должно вернуться в Крым. По мнению спикера, сейчас в Амстердаме находится более 2 тысяч музейных экспонатов на сумму более $1 млн. ​

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#золото
#румыния
#россия
#евросоюз
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Раскрыты истинные цели помощи США Украине
Учёный Арнау: США помогают Украине для развития своего ВПК
14 марта 2024, 17:59

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Испанский ученый, художник Пако Арнау заявил, что США с помощью поддержки Украине в конфликте наживаются на стране, развивая тем самым американский военно-промышленный комплекс.
«Некоторые американские чиновники прямо заявили, что большая часть предназначенных Украине денег попадает в США, в американскую оружейную промышленность. Правительства европейских государств покорны США, на них оказывается всё больше давления, чтобы они перебрасывали больше оружия на украинский фронт, так как это благоприятствует оружейной промышленности США», — пояснил в беседе с «Известиями» Арнау.

При этом, по его словам, западные политик всё чаще обращают внимание на коррупцию внутри Украины.

Ранее экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу надлежит увеличить объёмы финансирования киевского режима.

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#сша
#расходы
#запад
#украина
#европа
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Боррель: С призывами к миру на Украине Папа Римский «залез в сад», куда его не звали
Боррель раскритиковал Папу Римского за призывы к переговорам по Украине
14 марта 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Своими призывами к прекращению огня и мирным переговорам по Украине Папа Римский Франциск «зашёл в сад, в который его никто не звал». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В интервью испанской радиостанции RNE он сказал, что, по его мнению, сейчас не то время, когда нужно предлагать Украине сдаться. Такой призыв — нечто большее, чем просто пожелание мира. Напротив, подчеркнул Боррель, в настоящее время следует продолжать оказывать Киеву всемерную помощь и поддержку.

«Его Святейшество, Папа Римский вошёл в сад, в который его никто не звал», — заявил Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности.

Ранее Римский Папа Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением посредников. Понтифик заявил, что когда кто-то видит что повержен, нужно найти мужество поднять белый флаг и пойти на переговоры. За такие речи глава Римско-католической церкви получил от Борреля суровую отповедь.

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#помощь
#сад
#флаг
#призыв
#интервью
#переговоры
#папа римский
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Экс-депутат ЕП Коусо объяснил цели Макрона в запугивании ЕС Россией
14 марта 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-депутат Европарламента Хавьер Коусо высказал мнение о том, что ужесточение позиции президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины вызваны желанием запугать Евросоюз России для оправдания больших военных расходов.
«Это способ повысить уровень страха среди европейского населения и поддержать все впечатляющие военные расходы. Когда я был депутатом ЕП в предыдущем созыве, уже шли разговоры о более чем €100 млн, которые ЕС собирался потратить на перевооружение, но это то, что должно быть ускорено в связи с тем, что они стратегически проигрывают конфликт», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» Коусо.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.

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#расходы
#ес
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#франция
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Депутат Белик заявил о новом уровне русофобии в Латвии
14 марта 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что русофобия в Латвии достигла нового уровня, что проявляется в отношении к русским на государственном уровне.
«Особенно заметна ненависть к русским в правительстве этой страны. Мы видим явное притеснение населения по национальному признаку. Одним из примером является законопроект, который предусматривает обязательное использование латышского языка между гражданами в некоторых ситуациях», — пояснил в беседе с «Известиями» Белик.

Он подчеркнул, что такие действия являются серьёзным ограничением прав русскоязычного населения. Кроме этого, он отметил выражение многими политиками страны русофобских взглядов и настроений.

Ранее председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявлял о том, что Латвия занимается подрывной деятельность по формированию русофобии в мире.

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#латвия
#политика
#россия
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Политик Филиппо призвал к уничтожению Евросоюза
14 марта 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Nebasin

Депутаты Европарламента «воткнули нож в спину» европейским фермерам. Ведь они фактически поддержали продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. До крайности взбешённый решением Европарламента, который направил на доработку документ о продлении на год беспошлинного ввоза в страны ЕС товаров с Украины, политик в своей социальной сети X (бывший Twitter) призвал уничтожить Евросоюз.

«ЕС хочет убить наше сельское хозяйство. Давайте убьём его раньше!» — написал Филиппо.

Уровень украинского импорта в Европу в настоящее время превышает показатели трёх предыдущих лет и он стал просто непосильным для европейских фермеров, считает политик.

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#сельское хозяйство
#страны
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#twitter
#ес
#евросоюз
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Politico: Обещанные Украине странами ЕС 5 млрд евро оказались миражом
14 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/darkojow

Новая военная помощь Украине в размере 5 млрд евро по всей видимости оказалась миражом. В эту сумму заложены не новые финансовые отчисления, а стоимость поставок вооружений, которые уже и так были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений. Об этом сообщает газета Politico.
Собеседники газеты из числа дипломатов не смогли конкретизировать, сколько реальных денежных средств может быть направлено в рамках нового транша Украине, но не исключили, что теоретически может быть и ничего не станут перечислять, обойдутся поставками дополнительного вооружения.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.

В четверг, 14 марта Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО. Он отметил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя.

«У украинцев кончаются боеприпасы, наша помощь нужна им уже сейчас», — обозначил собравшимся Столтенберг.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о проведении ротации военных подразделений на запорожском направлении. Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта.

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#украина
#нато
#евросоюз
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ЦРУ проводило в Китае операцию по поддержке оппозиционных настроений
14 марта 2024, 17:08

Фото: istockphoto/ffikretow

Дональд Трамп, будучи президентом, санкционировал операцию Центрального разведывательного управления в КНР. Она должна была настроить население население Китая против правительства республики.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывших американских чиновников. По информации агентства, была создана специальная небольшая группа оперативников, которые должны были воздействовать на социум через социальные сети. Операция была строго засекречена.

Агенты ЦРУ создавали фейковые аккаунты в соцсетях и распространяли через свои аккаунты информацию, порочащую действия китайских властей и бросающую тень на государственных чиновников. Знакомые с ситуацией собеседники агентства рассказали, что таким образом американцы старались «разжечь паранойю» среди китайского руководства и заставить власти КНР тратить большие ресурсы на «погоню за призраками», которые распространяют порочащую китайских лидеров информацию.

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#операция
#социальные сети
#сша
#китай
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Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине
14 марта 2024, 15:59

Фото: iStock/bluejayphoto

Нижняя палата бундестага проголосовала против проекта резолюции блока ХДС/ХСС о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину, передает РИА Новости.
Голосование состоялось после дебатов. При этом большинство фракций выступили против принятия данного документа. Свое мнение высказали 690 депутатов.

«За проголосовали 495, против — 190. Пять воздержались», — уточнила председатель бундестага.

Ранее Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».

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