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Политолог Сергей Марков заявил, что ВСУ вряд ли удастся совершить госпереворот и свергнуть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на недовольство им украинской армии.
«Американцам сейчас государственный переворот на Украине невыгоден. Зеленский является марионеткой и ставленником США. Вашингтон попытается как можно дольше его продержать в кресле, так как США выгодно проворачивать свои планы, пока на месте украинского лидера — ничего не смыслящий в политике человек, которому плевать на национальные интересы страны», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что поведение западных партнёров Киева «невозможно понять». По его словам, вместо оказания помощи украинской армии на Западе продолжают заниматься бесконечными внутриполитическими разборками. Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.
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