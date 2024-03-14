Зеленский обманул Запад словами об остановке наступления ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, заявления политика не совсем соответствуют действительности, сообщает Newsweek.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV сообщил, что наступление российской армии удалось остановить. При этом, слова президента Украины опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он назвал ситуацию на фронте сложной из-за наступления российский войск. Кроме того, были обозначены проблемы, связанные с мобилизацией мужчин.
На Украине приступили к строительству трёх линий фортификационных сооружений общей протяжённостью две тысячи километров.
Читайте также:
Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине
В Киеве рассказали, почему ВС РФ «охотятся» на ЗРК Patriot
Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте
«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — написал Сырский.
Читайте также:
Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине
В Киеве рассказали, почему ВС РФ «охотятся» на ЗРК Patriot
Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте
Мария Федоровцева