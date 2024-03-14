Раскрыты истинные цели помощи США Украине

Новая военная помощь Украине в размере 5 млрд евро по всей видимости оказалась миражом. В эту сумму заложены не новые финансовые отчисления, а стоимость поставок вооружений, которые уже и так были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений. Об этом сообщает газета Politico.