Фото: istockphoto.com/ValleraTo
Испанский ученый, художник Пако Арнау заявил, что США с помощью поддержки Украине в конфликте наживаются на стране, развивая тем самым американский военно-промышленный комплекс.
«Некоторые американские чиновники прямо заявили, что большая часть предназначенных Украине денег попадает в США, в американскую оружейную промышленность. Правительства европейских государств покорны США, на них оказывается всё больше давления, чтобы они перебрасывали больше оружия на украинский фронт, так как это благоприятствует оружейной промышленности США», — пояснил в беседе с «Известиями» Арнау.
При этом, по его словам, западные политик всё чаще обращают внимание на коррупцию внутри Украины.
Читайте также:
Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США
Зеленский обманул Запад словами об остановке наступления ВС РФ
Клинтон обвинила поддерживающих Трампа граждан США в симпатии к Путину
Мелисса Тимофеева