Политолог Марков усомнился в участии Байдена в выборах США

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Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что нынешний президент США Джо Байден не будет баллотироваться на пост главы государства снова.
«Байден, видимо, не пойдёт на выборы на второй срок. Его уговорят не выставлять свою кандидатуру, чтобы не подвести партию. Не зря о падении его рейтинга пишут уже даже «друзья» — либеральные СМИ», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.
Он также допустил, что от демократической партии на выборы президента США будет выдвинута кандидатура губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
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