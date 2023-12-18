Политолог Марков усомнился в возможности ЕС лишить Венгрию права голоса

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Политолог Сергей Марков выразил сомнения по поводу того, что Евросоюзу удастся лишить Венгрию права голоса из-за отказа страны финансово помогать Украине.
Он предположил, что ЕС по итогу придётся договариваться с венграми.
При этом, он отметил, что сейчас союзников в ЕС у Венгрии нет.
Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что, в случае если Венгрию действительно лишат права голоса в Евросоюзе, это станет свидетельством деградации и неизбежного распада ЕС.
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«Не думаю, что страну удастся лишить права голоса. Кроме того, если хоть одна страна — участница Евросоюза вступится за Венгрию, то возможность лишить Будапешт права голоса пропадёт», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что, в случае если Венгрию действительно лишат права голоса в Евросоюзе, это станет свидетельством деградации и неизбежного распада ЕС.
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Мелисса Тимофеева