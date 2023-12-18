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Сенатор Цеков заявил о неизбежном распаде ЕС

18 декабря 2023, 18:36
Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что, в случае если Венгрию действительно лишат права голоса в Евросоюзе, это станет свидетельством деградации и неизбежного распада ЕС.

«Если они лишат Венгрию права голоса, это будет являться подтверждением, что ЕС продолжает деградировать и распадаться. После того, как Великобритания вышла из ЕС, это был первый симптом. На мой взгляд, у Евросоюза нет никаких перспектив в отдалённом будущем», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Так, что речь шла о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.

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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
18 декабря 2023, 18:17

Фото: iStock/designer491

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что в новом пакете санкций фигурирует запрет на импорт ювелирных алмазов из России, сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотников. 

Кроме того, Евросоюз добавил в чёрный список 29 российских компаний и ряд физических лиц. 

Также решением Евросоюза вступает в силу запрет для граждан России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами. 

Вместе с тем, распространение санкций отменено на предметы личной гигиены и одежду, которую носят путешественники. А выезд на автомобиле в Европу из России может осуществляться гражданами ЕС при использовании машины в личных целях. 

Отмечается, что введение ограничений произойдёт поэтапно. Они вступят в силу после публикации в журнале ЕС.

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#евросоюз
#россия
#ограничения
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Крупнейший в Газе тоннель ХАМАС строился на деньги международной помощи
18 декабря 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Крупнейший в секторе Газа туннель ХАМАС, длина переходов которого составляет более четырёх километров, создавался на деньги, которые направлялись в анклав в качестве помощи от международного сообщества.
Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн. По его словам, сеть туннелей, обнаруженная неподалёку от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля и сектора Газа, является настоящей «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры радикального палестинского движения. По туннелю спокойно могут проезжать автомобили, а его отделке позавидовали бы туннели во многих европейских столицах, добавил Бульштейн.

Израильский политик предположил, что деньги, на которые строились эти сложные подземные сооружения, были получены сектором Газа в качестве международной гуманитарной помощи. Он с горечью отметил, что вся международная помощь, которая направлялась палестинцам на протяжении последних 15 лет, шла на создание террористической угрозы.

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#помощь
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#израиль
#сектор газа
#хамас
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Стало известно, когда Евросоюз обсудит выделение помощи Украине
ЕС рассмотрит выделение помощи Киеву не ранее 1 февраля 2024 года
18 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/artJazz

Внеочередной саммит Евросоюза, на котором буде обсуждаться финансирование Украины, состоится не ранее 1 февраля 2024 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Он отметил, что лидерам стран Евросоюза необходимо дополнительное время для убеждения Венгрии не блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро. Из них 17 миллиардов представляют собой гранты, а остальные 33 – кредиты. 

Напомним, что 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса ради оказания помощи Украине. 

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#помощь
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Лавров: Запад пытается дать Киеву передышку, заявляя о переговорах
18 декабря 2023, 17:30

Фото: kremlin.ru

Разговоры западных союзников Украины о переговорах призваны дать Киеву передышку от боевых действий, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого» канала.
По словам министра иностранных дел, главы западных стран даже не скрывают, что перемирие должно быть заключено на некий согласованный период, во время которого Украины сможет восстановить силы и пополнить запасы вооружения и боеприпасов. 

«Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это. Причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой — примерно так же, как в качестве паузы нужны были Западу минские договоренности», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Он также подчеркнул, что несмотря на смену риторики и предложение переговоров, Россию Запад всё равно воспринимает как угрозу.

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#мир
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В НАТО назначили генерала для диверсий ВСУ против России
Соболев: в НАТО назначили генерала для курирования диверсий ВСУ против России
18 декабря 2023, 17:26

Фото: iStock/ValleraTo

В НАТО специально назначили генерала, который прибудет в Киев и будет курировать диверсии ВСУ против России. Об этом в беседе с изданием News.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, американский генерал и его помощники будут также заниматься боевыми и разведывательными действиями. Парламентарий уверен, что о своих планах представители НАТО не будут рассказывать властям Украины, чтобы информация о планируемых диверсиях не просочилась. 
 
Также генерал-лейтенант добавил, что Запад ведет войну против России на уничтожение. 
 
Прежде сообщалось, что на Западе президенту Украины Владимиру Зеленскому порекомендовали разделить власть с оппозиционерами. 

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#всу
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#киев
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Действующий глава Египта ас-Сиси победил на президентских выборах
Действующий президент ас-Сиси одержал победу на выборах с 89,6% голосов
18 декабря 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил в первом туре президентских выборов с 89,6% голосов. Об этом сообщил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.
Отмечается, что это уже третий срок президентства ас-Сиси. Он будет исполнять свои обязанности на посту главы государства шесть лет. 

Ас-Сиси с большим перевесом одержал победу. За него проголосовало свыше 39,7 миллионов жителей Египта. Следом за ним шёл кандидат от «Республиканской народной партии» Хазем Омар, за которого проголосовало всего 4,5% граждан. 

По словам Бадави, явна на прошедшие выборы была самой высокой в истории страны, и составила 66,8%. 

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#египет
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Politico: На Западе Зеленскому советуют разделить власть с оппозицией
18 декабря 2023, 16:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

На Западе украинского президента Владимира Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Об этом пишет старший научный сотрудник Атлантического совета, автор готовящейся к изданию книги «Украина на поле боя: от независимости до войны с Россией» Андриан Каратницкий.
В материале издания Politico на эту тему указано, что уровень доверия Зеленскому стремительно падает, а проведение выборов в существующих обстоятельствах маловероятно. Ведь миллионы избирателей находятся за пределами страны, а другие задействованы на фронте.

В связи с этим украинскому лидеру пора задуматься о создании коалиционного правительства национального единства на широкой основе. Такое открытие пути во власть лидерам гражданского общества сразу позволит уменьшить критику со стороны оппозиции, сказано в публикации.

Вопрос заключается лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок для того, чтобы преодолеть своё презрение к большинству лидеров оппозиции и преодолеть свой стиль управления, перейдя от авторитарных решений к более широкому достижению консенсуса с учётом различных мнений, подводит итог Каратницкий. Он отмечает, что для такого шага есть прецеденты, напоминая, что так поступил Уинстон Черчилль после начала Второй мировой войны.

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#страны
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#сво
#зеленский
#украина
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Путин первым подал документы для участия в выборах президента
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты
18 декабря 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приводит его слова РИА Новости.
Прежде сообщалось, что российский лидер прибыл в ЦИК России. Видео с прибытием президента для подачи документов в избирательную комиссию, опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. 
 
Отмечается, что Владимир Путин стал первым, кто подал документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на должность главы государства. 

Напомним, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.  

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#документы
#совет федерации
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«Шоу, а не война»: Залужный опроверг собственные слова о тупике на фронте
Глава ВСУ Залужный ответил на вопрос о патовой ситуации на фронте для Украины
18 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/undefined undefined

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что Украина зашла в тупиковую ситуацию на фронте, приводит его слова «РБК-Украина».
В начале ноября Залужный заявил, что ВСУ на линии фронта зашли в тупик. Высказывание главкома вызвало негодование у президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил несогласие с заявлением Залужного и отметил, что оно не имеет ничего общего с реальным положением дел. 

Ряд американских изданий после инцидента с высказываниями Залужного неоднократно писал о конфликте между правящими элитами на Украине. Залужный, кроме того, что опроверг свои же собственные слова, заявил, что не будет отвечать на вопросы о том, планирует ли ВСУ наступление зимой. 

«Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война», — заявил Залужный. 

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