Сенатор Цеков заявил о неизбежном распаде ЕС

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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что, в случае если Венгрию действительно лишат права голоса в Евросоюзе, это станет свидетельством деградации и неизбежного распада ЕС.
«Если они лишат Венгрию права голоса, это будет являться подтверждением, что ЕС продолжает деградировать и распадаться. После того, как Великобритания вышла из ЕС, это был первый симптом. На мой взгляд, у Евросоюза нет никаких перспектив в отдалённом будущем», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Так, что речь шла о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.
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