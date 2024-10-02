В отражении атаки на Израиль принимали участие французские военные

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В канцелярии французского лидера Эммануэля Макрона сообщили, что военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом информирует РИА Новости.
В заявлении, опубликованном на сайте канцелярии, отмечается, что Франция сегодня мобилизовала свои военные средства на Ближнем Востоке. Сообщается, что сделано это было для того, чтобы парировать иранскую угрозу.
Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет из Ирана. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что было выпущено около 180 снарядов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит на любые угрозы своему безопасному состоянию.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что ракетные удары по Израилю, произведенные 1 октября, были нацелены исключительно на военные объекты.
До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала мощные ответные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, которые будут нанесены ночью 2 октября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет из Ирана. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что было выпущено около 180 снарядов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит на любые угрозы своему безопасному состоянию.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что ракетные удары по Израилю, произведенные 1 октября, были нацелены исключительно на военные объекты.
До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала мощные ответные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, которые будут нанесены ночью 2 октября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова