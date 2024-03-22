Политолог Мезюхо: НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi
Политолог Иван Мезюхо заявил, что НАТО на самом деле не готов к прямому противостоянию с Россией.
Кроме этого, альянс не готов и к принятию в свои ряды Украины.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией.
Читайте также:
Шарль Мишель: Евросоюз не боится действий РФ в ответ на использование её активов
В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией
Крапивник: Заявления Запада о «российской угрозе» — психологическая операция
«Есть риторика ненависти и лжи, согласно которой западные эксперты говорят о том, что Украину уже якобы ждут в НАТО, но эту страну в военно-политическом блоке не ждут. И на самом деле НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ, не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Мезюхо.
Читайте также:
Шарль Мишель: Евросоюз не боится действий РФ в ответ на использование её активов
В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией
Крапивник: Заявления Запада о «российской угрозе» — психологическая операция
Мелисса Тимофеева