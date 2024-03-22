В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией

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Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью изданию минобороны Украины «АрмияInform».
«Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — заявил глава военного комитета блока.Он напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности. Спикер добавил, что выполнения таких задач были реформированы силы, а оборонная стратегия м планирование были изменены.
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