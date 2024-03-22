Шарль Мишель: Евросоюз не боится действий РФ в ответ на использование ее активов

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Евросоюз не боится ответных действий России на использование доходов от ее замороженных активов в помощь для Киева, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.
Мишель выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что Европейский союз продолжит всю необходимую работу по изъятию доходов с замороженных российских активов и направлению их в адрес Украины. Политик считает, что это честно и правомерно, то есть соответствует нормам международного права.
В пятницу 22 марта стало известно, что Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, что использование доходов от замороженных активов России, по его мнению, соответствует всем нормам международного права.
По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.
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«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она — жертва», — сказал он.
По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.
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Мария Федоровцева