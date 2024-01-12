Политолог Мезюхо назвал истинные цели программ США в Польше

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Политолог Иван Мезюхо заявил, что программы США по созданию молодёжных фестивалей в Польше для «углубления представления» о стране направлены создание антироссийских настроений среди молодого поколения.
«Это очередной транш для того, чтобы проводить работу среди польской молодёжи по накачиванию её очередной порцией русофобии. США много лет работают в Польше, финансируя различные молодёжные программы, цель которых — настроить молодых людей против РФ и вырастить из них настоящих русофобов, которые в будущем будут продвигать антироссийские тезисы во внешней и внутренней политике», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
Однако, кроме Польши в Европе есть и другие страны, которые активно настраиваются Западом. Так, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев к настраиваемым против России государствам отнёс страны Северной Европы.
«Швеции и странам Северной Европы дана установка готовиться к войне с Россией за отъём у неё Северного морского пути и территории, которую РФ сейчас контролирует в Арктике. Задача не только Севморпуть, но ещё они хотят осваивать эти арктические ресурсы, которых несметное количество. Почему-то мало говорят о ситуации, но суть её в том, что кто будет владеть арктическими ресурсами, тот будет занимать первые позиции», — приводит «Царьград» слова Перенджиева.
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