США хотят провести в Польше фестивали для «углубления представления» о стране

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Посольство США в Варшаве объявило открытый конкурс на проведение кино-, музыкальных, научных, культурных и прочих фестивалей в Польше для углубления представления о США и налаживанием связей с молодёжью.
«Самые перспективные предложения также будут способствовать продвижению приоритетов американо-польского партнёрства, включая, в частности, <…> укрепление демократических принципов, вовлечённости гражданского общества и терпимости; продвижение гендерного равенства; или налаживание связей с представителями нового поколения и влиятельными фигурами общества», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что Штаты совместно с Ближним Востоком готовы работать над установлением мира в регионе.
«Блинкен на фоне ударов по Йемену заявил, что США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.
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