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Политолог Иван Мезюхо заявил, что США намерены преступным образом зарабатывать за счёт активов России.
«С одной стороны, они отнимают деньги у России самым преступным способом, а с другой стороны — выдают эти деньги своей марионетке в качестве кредита, а не просто так, в качестве помощи. То есть речь идёт о том, что США намерены зарабатывать на российских активах», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
При этом в самих Штатах обстановка накалена до предела из-за политических решений руководства страны. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«Раскол между сторонниками демократов и республиканцев достиг небывалого накала. Кандидата от республиканцев Трампа готовы посадить в тюрьму, чем глубоко недовольны члены его партии. Они утверждают, что это политический процесс. С другой стороны, начался суд над сыном президента США Джо Байдена, и демократы тоже не в восторге от этого», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения.
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Мелисса Тимофеева