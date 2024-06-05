В США рассказали о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России

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Страны Запада рассматривают возможность предоставлять Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных активов России. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает ТАСС.
«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», — заявила Йеллен.Как утверждает министр, такой подход пользуется серьезной поддержкой. Инициативу планируют доработать и представить лидерам на предстоящей встрече стран «Большой семерки» (G7.)
В настоящее время США согласовывают с союзниками и партнерами методы задействования российских активов для оказания помощи Украине.
Ранее в МИД России исключили национализацию активов покинувших страну компаний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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