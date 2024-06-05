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Вооружения США помогли украинским боевикам укрепить оборону после того, как поставки возобновились. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Салливан считает, что украинские неонацисты из-за задержки оружейных поставок оказались «в глубокой яме».
Перед этим советник главы Белого дома говорил о готовности Штатов дать киевскому режиму кредит на 50 миллиардов долларов, который погасят за счет прибыли от замороженных активов РФ, если антироссийские ограничительные меры продлятся.
На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада всячески помогают украинским националистам.
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«И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», – сказал Салливан.
Перед этим советник главы Белого дома говорил о готовности Штатов дать киевскому режиму кредит на 50 миллиардов долларов, который погасят за счет прибыли от замороженных активов РФ, если антироссийские ограничительные меры продлятся.
На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада всячески помогают украинским националистам.
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Никита Кротов