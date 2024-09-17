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Политолог Иван Мезюхо заявил, что Великобритания, понимая, что Украине не суждено выиграть на поле боя, стремится устроить разлад внутри России.
Так он прокомментировал сообщения о том, что ФСБ России были выявлены факты, которые свидетельствуют о том, что Великобритания стремится уничтожить Россию изнутри.
При этом Запад действует против России и другими методами. Так, им ограничиваются российские и пророссийские СМИ. Например, Meta* удалила все аккаунты RT в своих соцсетях без возможности восстановить их или обжаловать это решение. Отмечалось, что таки меры против телеканалы были введены после того, как США заявили, что RT действует как «рука шпионских агентств».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность.
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* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
«Лондон осознаёт, что ни о какой военной победе Украины на поле боя над русской армией речи идти не может. Запад не может победить Россию в ходе военного противостояния, даже и в формате агрессивной прокси-войны», — отметил в беседе с «Царьградом» Мезюхо.
При этом Запад действует против России и другими методами. Так, им ограничиваются российские и пророссийские СМИ. Например, Meta* удалила все аккаунты RT в своих соцсетях без возможности восстановить их или обжаловать это решение. Отмечалось, что таки меры против телеканалы были введены после того, как США заявили, что RT действует как «рука шпионских агентств».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность.
Читайте также:
Захарова назвала санкции США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова
США призовут союзников относиться к работе RT, как к действиям российской разведки
Захарова высказалась о призыве Блинкена относиться к RT как к разведке
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
Мелисса Тимофеева