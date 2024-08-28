Политолог Мезюхо отметил нюанс в высказывании Трампа про угрозу мировой войны

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.
Однако, напомнил эксперт, при его правительстве США также вооружали Украину, что приближало конфликт.
До этого Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что к словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием.
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«В высказывании бывшего американского президента есть здравое зерно. Однако ведь именно при его президентстве США вооружали Украину и вводили беспрецедентные санкции в отношении России, тем самым приближая потенциальное военное противостояние», — высказал своё мнение в беседе с RT Мезюхо.
До этого Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него.
«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Трампа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что к словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием.
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Мелисса Тимофеева