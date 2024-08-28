В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне

Фото: сайт Кремля
К словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, многие западные государства вовлечены в украинский конфликт. Представитель Кремля отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область усиливает напряженность «до предела».
Песков заключил, что повод для обеспокоенности все же имеется.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Песков заключил, что повод для обеспокоенности все же имеется.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова