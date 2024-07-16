Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта

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Кандидат в президенты Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай», — заявил он.Вэнс, говоря об огромных тратах США на помощь Киеву, задался вопросом о цели, которой пытается достичь Вашингтон.
Отметим, что политик не ответил изданию РИА Новости на вопрос, как Вашингтону необходимо взаимодействовать с Москвой, но он дал обещание, что при администрации Трампа «всем будет лучше».
Ранее Трамп впервые после покушения появился на публичном мероприятии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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