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Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта

Вэнс: в случае победы Трамп проведет переговоры с РФ о кризисе на Украине
16 июля 2024, 06:52
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай», — заявил он.
Вэнс, говоря об огромных тратах США на помощь Киеву, задался вопросом о цели, которой пытается достичь Вашингтон.



Отметим, что политик не ответил изданию РИА Новости на вопрос, как Вашингтону необходимо взаимодействовать с Москвой, но он дал обещание, что при администрации Трампа «всем будет лучше».

Ранее Трамп впервые после покушения появился на публичном мероприятии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский заявил о «позитивных сигналах» по ударам по России
Зеленский: Украина получает «позитивные сигналы» от Запада по ударам по РФ
16 июля 2024, 06:18

Киев добился прогресса в вопросе использования оружия Запада для ударов по российской территории. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передаёт Politico.
Политик заявил, что регулярное давление на западные страны, возможно, начинает приносить результаты.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал украинский лидер.
Зеленский назвал несправедливым то, что Киев осведомлен о местонахождении «точки, из которой вылетает ракета или бомба», но не может совершить ответный удар.

Он добавил, что если союзники не согласятся разрешить ВСУ бить западным оружием по РФ, тогда Украиной будут использованы собственные разработки для атаки.

Ранее Зеленский высказался о неудачах главкома ВСУ Александра Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп впервые после покушения появился на публичном мероприятии
Дональд Трамп появился на публике с забинтованным ухом впервые после покушения
16 июля 2024, 06:01

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после покушения вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост главы государства. У политика было перевязано ухо.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории проведения мероприятия.

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Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа
WSJ: Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц комитету в поддержку Трампа
16 июля 2024, 05:24

Фото: Сайт Кремля

Американский бизнесмен Илон Маск намерен выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании бывшего главы Америки Дональда Трампа. Об этом информирует Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа», — сообщает газета.
Один из собеседников издания заявил, что сформированный в июне комитет под названием America PAC озадачен регистрацией избирателей. В работу комитета в колеблющихся штатах также войдет убеждение отдать свой голос досрочно и запрашивание бюллетеней по почте.

Другими спонсорами комитета выступят компания Palantir Technologies, а также экс-посол США в Канаде Келли Крафт и ее супруг Джо Крафт, являющийся гендиректором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

До этого в США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров прибыл в Нью-Йорк
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН
16 июля 2024, 04:21

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в качестве председателя Совбеза ООН проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Об этом информирует ТАСС.
Помимо этого, 17 июля состоится заседание министров по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский конфликт.

Судно министра иностранных дел преодолело расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облёт недружественных государств более чем за 12 часов. Непредвиденных ситуаций в ходе перелёта не возникало.

Ранее в российском МИД завили, что недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Вице-президента Трампа назвали катастрофой для Украины
Politico: в Евросоюзе назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
16 июля 2024, 03:32

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

В Евросоюзе назвали «катастрофой» выбранного кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом для совместного участия в выборах вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Такое мнение озвучил высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Politico.
Как утверждает собеседник агентства, назначение Вэнса является катастрофой для Киева.

За неделю до номинирования на пост вице-президента США от Республиканской партии Вэнс выступил со статьей, критикующей план спикера американской палаты представителей Майка Джонсона по помощи Киеву.

«Если Вэнс добьется своего, отказ США от финансирования Украины будет лишь первым шагом в гораздо более широком переосмыслении США своей роли в глобальном порядке», — отметили в информагентстве.
Ранее в США обеспокоились из-за адаптации РФ к западному оружию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#пост
#мнение
#план
#украина
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Орбан призвал к возобновлению дипотношений с Россией
Bild: Орбан призвал Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ
16 июля 2024, 03:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией. Соответствующее послание политик направил главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает Bild.
В письме Орбан сообщил о своих разговорах с лидерами Украины, РФ, КНР, Турции и кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом. В документе содержится перечень из 10 пунктов по урегулированию украинского конфликта, среди которых присутствует восстановление дипломатических отношений с Москвой.

В послании венгерский политик приводит свою оценку, согласно которой «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет».

Ранее сообщалось, что Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#рф
#послание
#венгрия
#россия
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Байден после покушения на Трампа поручил охранять Кеннеди-младшего
16 июля 2024, 01:51

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединенных Штатов поручил предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты страны. Об этом проинформировал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, пишет Reuters.
«Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего», — завил американский лидер он на брифинге Белого дома.
Напомним, племянник убитого президента США Джона Кеннеди принимает участие в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата.

Решение, которого пытался добиться Кеннеди-младший, приняли после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#сша
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#дональд трамп
#министр
#покушение
#охрана
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В США обеспокоились из-за адаптации РФ к западному оружию
Reuters: РФ адаптировалась к западному оружию, может делиться данными с КНР
16 июля 2024, 01:37

Фото: istock / Gerasimov174

Американские конгрессмены направили письмо советнику президента Штатов по национальной безопасности Джейку Салливану, где выразили опасения из-за адаптации Вооружённых сил РФ к западному оружию. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на текст письма.
Как считают законодатели, Россия показывает «тревожный уровень адаптации», что снижает эффективность ряда видов оружия Америки.

Помимо этого, конгрессмены обеспокоены тем, что РФ может делиться с КНР сведеньям об оружии, которое поставляют, в том числе из США.

«Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине», — сказано в материале.
Ранее стали известны неожиданные детали покушения на Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе рассказали о разрушительном российском оружии

#сша
#россия
#оружие
#дом
#письма
#рф
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В США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания
ТАСС: Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине
16 июля 2024, 00:58

Фото: сайт Дональда Трампа

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах будет готов лично вступить в диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Республиканской партии.
«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — заявил собеседник информагентства.
НАТО нет необходимости присутствовать на Украине, конфликт должен решиться при помощи переговоров, отметил источник.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

До этого стало известно, что Трамп выбрал критикующего помощь Киеву сенатора своим вице-президентом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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