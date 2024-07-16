В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине

Фото: сайт Дональда Трампа
Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.
Сообщения о том, что Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, может выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине в случае своей победы на выборах, носят спекулятивный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков напомнил, что на данный момент Дональд Трамп является лишь кандидатом в президенты США, и призвал дождаться итогов выборов в этой стране.
Ранее немецкое издание Bild сообщило о письме премьера Венгрии Виктора Орбана председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нём Орбан предложил посредничество Трампа в урегулировании ситуации на Украине после его победы на выборах.
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«Сейчас много говорят о том, кто на что готов, и кто каких позиций придерживается», —цитирует слова Пескова ТАСС.
Дмитрий Песков напомнил, что на данный момент Дональд Трамп является лишь кандидатом в президенты США, и призвал дождаться итогов выборов в этой стране.
Ранее немецкое издание Bild сообщило о письме премьера Венгрии Виктора Орбана председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нём Орбан предложил посредничество Трампа в урегулировании ситуации на Украине после его победы на выборах.
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Мира Полтева