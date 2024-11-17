Военный эксперт Коротченко: США могут разместить в Польше ядерное оружие

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В польском Редзиково в 165 километрах от российской границы открылась очередная военная база США. На ней будут размещены системы американской противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.
Этот комплекс включает в себя AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3), сообщает РИА Новости. Как объяснил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, появление этих изначально противоракетных установок позволит США запускать не только ракеты-перехватчики.
По его словам, штатное оборудование пусковых систем Mk 41 VLS позволяет загрузить в них не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты типа «Томагавк», причём как с обычным, так и с ядерным зарядом. Коротченко пояснил, что узнать о такой замене очень сложно, для этого необходимо иметь агентурный источник на самом объекте. Эксперт также добавил, что SM-3 способны сбивать не только баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите.
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Александр Бойцов