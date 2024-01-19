США хотят «повысить» качество молдавских СМИ

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Госдепартамент США намерен проспонсировать гранты в рамках проекта по «укреплению потенциала» молдавских СМИ, оказав содействие «независимым» журналистам в освещении экономики и политики.
На эти цели США планируют выделить $1,5 млн.
Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США в четверг приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства. При этом отмечалось, что документ в ходе голосования набрал нужно количество голосов для его принятия.
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«Цель проекта — укрепление потенциала молдавских СМИ и развитие возможностей местного медиапроизводства в интересах многообразия мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов молдавских СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева