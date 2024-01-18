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Запад не станет предпринимать крайние меры для спасения Украины. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Так он оценил опубликованный украинским президентом Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес российского коллеги Владимира Путина.
«Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима», — ответил Риттер в комментарии к видео в соцсети Х.
Он уверен, что конфликт завершится в пользу России, а киевские власти будут вынуждены объявить о капитуляции.
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