Политолог Иван Мезюхо сообщил, что социальные опросы показывают усталость украинского общества от режима Владимира Зеленского.
«Нынешние соцопросы свидетельствуют о снижении уровня доверия украинцев к действующему диктаторскому режиму Зеленского. Это очевидно, это уже невозможно скрыть, даже учитывая постоянную работу единого телемарафона, курируемого офисом президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.
Военно-политический обозреватель Алексей Васильев добавил, что украинцы начинают понимать, что их власти им нагло врут.
«Был постоянный нарратив по отношению к жителям, власти старались прервать обмен информацией между простыми людьми. И первое время это получалось. Люди уходили в такую своеобразную ракушку, до них было не достучаться. А сейчас ситуация вынуждает их начать смотреть по сторонам и замечать, что им врут», — отметил в беседе с «Царьградом» Васильев.
Ранее польский политолог Витольд Сокалу заявил, что Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за возможности победы на выборах в США кандидата Дональда Трампа.
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