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Политолог Мезюхо: Украинцы устали от режима Зеленского

23 июля 2024, 17:17

Политолог Иван Мезюхо сообщил, что социальные опросы показывают усталость украинского общества от режима Владимира Зеленского.
«Нынешние соцопросы свидетельствуют о снижении уровня доверия украинцев к действующему диктаторскому режиму Зеленского. Это очевидно, это уже невозможно скрыть, даже учитывая постоянную работу единого телемарафона, курируемого офисом президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Военно-политический обозреватель Алексей Васильев добавил, что украинцы начинают понимать, что их власти им нагло врут.



«Был постоянный нарратив по отношению к жителям, власти старались прервать обмен информацией между простыми людьми. И первое время это получалось. Люди уходили в такую своеобразную ракушку, до них было не достучаться. А сейчас ситуация вынуждает их начать смотреть по сторонам и замечать, что им врут», — отметил в беседе с «Царьградом» Васильев.

Ранее польский политолог Витольд Сокалу заявил, что Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за возможности победы на выборах в США кандидата Дональда Трампа.

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#владимир зеленский
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#общество
«Все мы понимаем»: Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Зеленский заявил, что осознаёт необходимость скорейшего завершения конфликта
23 июля 2024, 17:46

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — заявил Зеленский.
Украинский лидер в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, невзирая на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Зеленский также сказал, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который «будет идти еще 10 лет или долгие годы». Накануне он также говорил, что российские представители должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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#конфликт
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#интервью
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#владимир зеленский
#рф
#переговоры
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Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас
Dossier: Байдену во время поездки в Лас-Вегас потребовалась экстренная медпомощь
23 июля 2024, 17:15

Фото: сайт Кремля

Нынешнему президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время его визита в Лас-Вегас на прошлой неделе. Об этом информирует издание The Dossier.
Отмечается, что спецслужбы после полученного сигнала о состоянии американского лидера окружили местное медицинское учреждение для подготовки к прибытию главы США, но команда президента решила отказаться от его госпитализации. Согласно информации источника, простой положительный тест на Covid не послужил бы основанием для столь резкой реакции.

Ранее ​по стране распространилась волна слухов о ​якобы смерти Байдена. Американцы требовали предъявить «доказательства жизни» президента.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходил лечение от COVID-19.

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#сша
#дом
#президент
#лечение
#джо
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Политолог Журавлев усомнился в шансах Харрис стать президентом США
23 июля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что вице-президент США Камала Харрис, выдвинутая на выборы страны вместо нынешнего президента Штатов Джо Байдена от демократической партии, вряд ли сможет стать главой государства.
«У неё очень своеобразный имидж. Она — живое воплощение разделения Америки на сумасшедших либералов и уставших консерваторов. Она не наберёт центристские голоса от тех, кто обычно не отдает предпочтений кандидатам из двух американских партий. Колеблющиеся голоса уже можно считать за Трампом, при условии, что она будет его соперником», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

А политолог-американист Константин Блохин сравнил предвыборную компанию в США с джунглями, где действуют звериные нравы, а самого Байдена – с раненым зверем.

«Там действуют законы джунглей и раненого зверя добивают. И добивают, понятно, враги — республиканцы. А Байден сегодня реально «раненый зверь». Потому что его «слили» собственные однопартийцы», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блохин.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николай Топорнин высказал мнение о том, что Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.

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#сша
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#политолог
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#джо президент
#выборы
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Венгрия не одобрит помощь из фонда мира до решения вопроса с транзитом нефти
23 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters.
Сийярто отметил, что Еврокомиссия должна повлиять на Киев для возобновления поставок нефти «Лукойла» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Ранее издание Politico проинформировало, что Венгрия в скором времени может столкнуться с завышенными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии.

Венгерский политик подчеркнул, что страна не изменит своего решения, пока меры по вопросу транзита нефти не будут предприняты.

Напомним, Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список.

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#украина
#кризис
#ес
#венгрия
#киев
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Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев
Госдума приняла закон о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев
23 июля 2024, 15:37

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Об этом информирует ТАСС.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, с данной инициативой выступила группа депутатов всех думских фракций. Уточняется, что данный закон наделит органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства.

Нововведение позволит обеспечить уменьшение временных и денежных затрат, которые связаны с доставлением иностранных граждан в судебные инстанции, а также оперативно удалять с территории страны лиц, нарушивших законодательство РФ.

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#депутаты
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Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании
23 июля 2024, 15:24

Фото: iStock/ffikretow

Россия в качестве ответной меры закрывает въезд 15 гражданам Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что в список вошли руководители предприятий ВПК, которые принимают участие в поставках оружия киевскому режиму. Согласно информации ведомства, под санкции также попали эксперты и публицисты, которые выступают с антироссийскими позициями по оборонной проблематике и теме специальной военной операции на Украине в средствах массовой информации.

Отмечается, что данный список опубликован на сайте российского дипломатического ведомства. В МИД России призвали Лондон «трезво оценить ситуацию и как можно скорее сменить вектор в отношениях двух государств».

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Путин попросил главу Счетной палаты Ковальчука звонить ему в сложных ситуациях
23 июля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин по итогам доклада руководителя Счетной палаты Бориса Ковальчука посоветовал последнему «без стеснения» звонить при крайней необходимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ковальчук поблагодарил главу российского государства за предоставленную возможность. Уточняется, что Путин также подчеркнул профессионализм команды главы Счетной палаты.

По словам президента, на сегодняшний день растут доходы российского бюджета, однако лишних денег нет. Поэтому важно, чтобы Счетная палата следила за финансовой дисциплиной и не пропускала нарушений закона, добавил Путин.

Напомним, 14 мая 2024 года Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО».

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#путин
#рф
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На российском фрегате, который не пустили в порт Франции, заканчивается вода
23 июля 2024, 14:35

Фото: iStock/Dovapi

Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан заявил, что на российском фрегате «Штандарт», который не пустили в порт Франции, заканчивается вода. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Элькана, ситуация на корабле будет стремительно ухудшаться. Он отметил, что ассоциация будет добиваться разрешения судну причалить к берегу.

Ранее Элькан отметил, что отказ пустить российское судно «Штандарт» в порт Бреста показал слабость французского правительства.

Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за введенных ограничений кораблю отказали в швартовке в порту французского Бреста.

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#франция
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Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС
23 июля 2024, 13:22

Фото: сайт Белого дома

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николая Топорнина президент США Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.
Политолог объяснил решение Байдена тем, что, вероятно, это формальное действие, чтобы побудить ЕС поступить аналогичным образом. В США остаётся менее двух миллиардов долларов российских государственных активов. Большая часть наших активов, около 300 миллиардов, находится в ЕС.

Политолог считает, что какие бы меры ни принимали американцы, они понимают, что в данном случае от них мало что зависит. Это скорее пример для подражания, призыв быть как они.

«Если бы это были серьёзные полномочия, вряд ли бы президент передавал их министрам, скорее, он бы оставил решение за собой. Это вопрос, который не требует большого согласования. Плюс фактор того, что он болеет коронавирусом. Надо, чтобы кто-то занимался этим вопросом», — подчеркнул Николай Топорнин в беседе с с Лента.ру.

Байден передал управление замороженными российскими активами за рубежом министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Документ предусматривает передачу этих средств Киеву. Причины такого решения не были раскрыты.

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